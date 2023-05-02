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HDP'den Kılıçdaroğlu mitingi için çağrı: Kürdistan bölgelerine geliyor

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmama kararı alan HDP, geçtiğimiz hafta Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini ilan etti. Kılıçdaroğlu'na açık desteğini duyuran HDP'ye yakın sosyal medya hesapları da Yedili Masa'nın adayı için çalışmaya başladı. HDP'ye yakın bir sosyal medya hesabı, Kılıçdaroğlu'nun Doğu Anadolu Bölgesi ziyaretlerini "Kürdistan bölgelerinde miting yapacak. Burada verilecek mesajlar çok önemli. Kürdistan halkı bu mesajları dikkatli dinleyecektir." sözleriyle duyurdu.

Ekleme: 2.05.2023 - 10:16 Güncelleme: 2.05.2023 - 10:19 / Editör: Ozge Selin
HDP'den Kılıçdaroğlu mitingi için çağrı: Kürdistan bölgelerine geliyor
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adaylığını ilan etmesinin ardından HDP'den ve terör örgütü PKK'dan peş peşe destek mesajları aldı. Kılıçdaroğlu'nun adaylığını memnuniyetle karşılan HDP, seçimlerde aday çıkarmayarak CHP liderini destekleme kararı aldı.

HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, TİP ve EMEP'in de yer aldığı 6 siyasi partiden oluşan Emek ve Özgürlük İttifakı'nın, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmama kararı aldığını açıkladı.

Geçtiğimiz hafta HDP'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye siyasetinin bu kırılma aşamasında, üzerimize düşen tarihi görevi hem geleneğimize hem de gelecek kuşaklara borcumuz kapsamında yerine getirme konusunda mutabık kaldık. Bu kapsamda, 14 Mayıs 2023'te yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararımızı tüm kamuoyuyla paylaşıyoruz"

Kılıçdaroğlu'nun mitingi için çağrı yaptılar
PKK elebaşları ve yandaşları Kılıçdaroğlu'na açık desteğini ilan ederken HDP'ye yakın sosyal medya hesapları da Yedili Masa'nın adayı için çalışmaya başladı. HDP'ye yakınlığıyla tanınan bir sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Kılıçdaroğlu'nun miting tarihleri şu sözlerle duyuruldu.

"Yarın Bay Kemal ve yardımcıları Kürdistan bölgelerinde miting yapacak. Burada verilecek mesajlar çok önemli. Kürdistan halkı bu mesajları dikkatli dinleyecektir."
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