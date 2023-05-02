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Erzurum'daki 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 59 tutuklama

Erzurum'da gerçekleştirilen 51'inci 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 59 şüpheli tutuklandı. Erzurum merkez, Köprüköy ve Pasinler ilçesindeki operasyonlarda uyuşturucu, silah ile mühimmat ele geçirildi.

Ekleme: 2.05.2023 - 11:42 Güncelleme: 2.05.2023 - 11:43 / Editör: Ozge Selin
Erzurum ve Pasinler Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 7 aylık teknik takibin ardından operasyon için düğmeye bastı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 25 Nisan sabahı Erzurum'da başlattığı 51'inci Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 864 personel, 1 İHA ve 10 narkotik köpekle, 105 şüpheliye yönelik 122 adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı.

96 şüpheli gözaltına alınırken, aramalarda 6 kilo 290,68 gram metamfetamin, 427,06 gram esrar, 95,18 gram bonzai, 77 uyuşturucu hap, 5 hassas terazi, 34 bin 695 TL, 1 esrar öğütücü aparat, 81 uyuşturucu kullanma aparatı, 15 ruhsatsız tabanca, 5 kurusıkı tabanca, 3 pompalı tüfek, 195 fişek, 4 adet sallama, 2 bıçak ve 1 sikke ele geçirildi.

Operasyonla ilgili Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yakalanan 96 şüpheliden 18'inin emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldığı; Erzurum ve Pasinler Cumhuriyet başsavcılıklarına sevk edilen 78 şüpheliden, 10'unun savcılık kararıyla, 18'inin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi. Adliyeye çıkarılan 50 şüpheli ise tutuklandı. Ayrıca operasyon sürecinde delillendirmeleri yapılan ve farklı suçlardan cezaevinde bulunan 9 şüphelinin, SEGBİS'le alınan ifadeleri sonucu, bu konuyla ilgili de tutuklanmalarına karar verildi.

1Erzurum'daki 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 59 tutuklama

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