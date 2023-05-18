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Beyaz Gazete
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Şehit babasından Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki: Bunlara verecek oyumuz yok

Bitlis’in Tatvan-Hizan karayoluna 6 yıl önce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Jandarma Uzman Onbaşı İbrahim Halil Ateş şehit olmuştu. Şehidin babası Celal Ateş (55), CHP genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na büyük tepki göstererek “Çocuklarımızı katledenlerle işbirliği yapıyor biz şehit aileleri olarak Kılıçdaroğlu’na oy vermiyoruz” dedi.

Şehit babasından Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki: Bunlara verecek oyumuz yok
Ekleme: 18.05.2023 - 09:20 Güncelleme: 18.05.2023 - 09:25 / Editör: Ozge Selin
Şehit babasından Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki: Bunlara verecek oyumuz yok
Bitlis'in Tatvan-Hizan karayolunda PKK'lı teröristlerin 6 yıl önce tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Jandarma Uzman Onbaşı İbrahim Halil Ateş şehit olmuştu.

Şehidin Şanlıurfa'da yaşayan babası Celal Ateş (55), CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na büyük tepki göstererek 'Çocuklarımızı katledenlerle işbirliği yapıyor, biz şehit aileleri olarak Kılıçdaroğlu'na oy vermiyoruz' dedi.

Şehit babasından Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki: Bunlara verecek oyumuz yok

Şehit babası Celal Ateş, 'Vatanımız, şehitlerimiz, gazilerimiz için herkes Erdoğan'a 'evet' demeli. PKK evlatlarımızı şehit etti, CHP, HDP ile birlikte hareket ediyor. Biz şehit aileleri olarak CHP'yi kınıyoruz. Çocuklarımızı şehit edenlere millet olarak bunlara gereken dersi verecektir. Biz her zaman Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yanındayız. Cumhurbaşkanı'mız dik dursun. Millet olarak herkes arkasında. Benim 10 çocuğum var. Çocuklarım bu vatana feda olsun. Benim oğlum vatanı milleti için şehit oldu. Sağ olsun devlet bize sahip çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu ne yüzle bizden oy istiyor? Çocuklarımızı şehit edenlere verecek oyumuz yok. Daha dün Şırnak'ta 5 fidan gibi evladımızı şehit ettiler. Millet bunlara oy vermez' diye konuştu.

Şehit babasından Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki: Bunlara verecek oyumuz yok

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