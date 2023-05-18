Fahrettin Altun'dan, gazetecileri gözaltına alan Almanya'ya tepki: Bozacının şahidi şıracı

Almanya'da iki Türk gazeteci gözaltına alındı.Ankara, Avrupa Birliği üyesi ve NATO müttefiki ülkede sergilenen bu davranışa sert tepki gösterdi.İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Sabah gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel ve Sabah Avrupa gazetesi Yazı İşleri Müdürü Cemil Albay'ın gözaltına alınmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.Altun, "Almanya'da basın özgürlüğüne yönelik baskıdan endişe duyuyoruz." ifadesini kullandı.Bir açıklama da İngilizce olarak yapan Altun, “Bozacının şahidi şıracı." dedi ve ekledi:Almanya’da kanuni bir biçimde gazetecilik faaliyetlerinde bulunan Türk basın mensuplarını hedef alan çirkin operasyon kadar yapılanlara sessiz kalmak da kesinlikle kabul edilemez.Türkiye’ye her fırsatta ders vermeye kalkanlar...Altun, yüzlerce yabancı basın mensubunun özgürce çalışmalarını sürdürdüğü Türkiye’ye her fırsatta ders vermeye kalkanların, bugün sözde değerlerinin gerçek yüzünü açıkça ortaya koyduğunu vurguladı.İletişim Başkanı, açıklamasının devamında şunları söyledi:Basın mensuplarımızı sindirmek için yapılan bu operasyonu, yabancı büyükelçilere 'Batı’nın sözünden çıkmayacak bir Türkiye' sözü verenlerin 14 Mayıs’ta kazanabileceğini zannederek bu operasyonu planladığını çok iyi biliyoruz.Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliğinde Türkiye’nin artık kendi çıkarlarını koruyan, vatandaşına yapılan yanlışın hesabını mutlaka soran, büyük bir devlet olduğunu seve seve hazmedeceksiniz.