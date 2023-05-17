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Beyaz Gazete
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CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar

RECEP TAYYİP ERDOĞAN

%49,45

26.014.774 oy

MUHARREM İNCE

%0,41

217.783 oy

KEMAL KILIÇDAROĞLU

%44,86

23.601.196 oy

SİNAN OĞAN

%5,27

2.772.174 oy

RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.014.774
%49,45
MUHARREM İNCE
217.783
%0,41
KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.601.196
%44,86
SİNAN OĞAN
2.772.174
%5,27
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
AK PARTİ 18.830.292
%36,15
270
CHP 13.579.309
%26,07
169
MHP 5.327.385
%10,23
51
İYİ PARTİ 5.210.626
%10
44
YEŞİL SOL 4.531.728
%8,7
61
Y.REFAH 1.488.868
%2,86
5
ZAFER 1.169.133
%2,24
0
TİP 771.460
%1,48
0
BBP 505.638
%0,97
0
MEMLEKET 484.563
%0,93
0
AP 48.719
%0,09
0
BAĞIMSIZ 0
%0
0
CUMHUR İTTİFAKI 26.152.183
%50,2
326
MİLLET İTTİFAKI 18.789.935
%36,07
213
ATA İTTİFAKI 1.217.852
%2,34
0
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.303.188
%10,18
61
İTTİFAK HARİCİ 484.563
%0,93
0

Türkiye, CHP'nin depremzedeleri cezalandırmasını konuşuyor: İşte zihniyet farkı! AK Parti'nin 'önce vatandaş' yaklaşımı bir kez daha görüldü!

Deprem bölgesindeki illerde aldığı oy oranları ile hüsrana uğrayan CHP'liler hezimet sonrası yaptıklarıyla adeta kan dondurdu. Depremzede vatandaşlara sosyal medyada edilen ağır hakaret ve bedduların ardından son olarak CHP'li Tekirdağ Belediyesi ise Kumbağ Mahallesi’nde otellerde misafir ettiği depremzedeleri kapı dışarı etti. Seçim öncesi acılar üzerinden siyaset devşirmeye çalışan CHP'nin seçim sonrası ise yaptıkları riyakar siyaset anlayışını ve zihniyetini tekrar gözler önüne serdi. Öte yandan; AK Parti'nin Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 90 oy aldığı Defne'ye 45 günde devlet hastanesi yapması ilkeli ve her kesime sahip çıkan tutumunu bir kez daha yineledi.

Türkiye, CHP'nin depremzedeleri cezalandırmasını konuşuyor: İşte zihniyet farkı! AK Parti'nin 'önce vatandaş' yaklaşımı bir kez daha görüldü!
Ekleme: 17.05.2023 - 09:50 Güncelleme: 17.05.2023 - 10:05 / Editör: Ozge Selin
Türkiye, CHP'nin depremzedeleri cezalandırmasını konuşuyor: İşte zihniyet farkı! AK Parti'nin 'önce vatandaş' yaklaşımı bir kez daha görüldü!
14 Mayıs seçimlerinde hezimete uğrayan CHP'nin depremzede vatandaşlara zulmünün yankıları artarak sürüyor. Deprem bölgesinde AK Parti ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a daha fazla oy verilmesini hazmedemeyen CHP yandaşları sosyal medyada açık açık mağdur vatandaşlara ağır hakaret ve küfür etti.

Depremin ardından Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ mahallesindeki otellere yerleştirilen depremzedeler ile ilgili Büyükşehir Belediyesi, seçimin hemen ardından tahliye kararı aldı. Karar sonrası büyük bir şok yaşayan depremzedeler bu karara tepki gösterdi. Normalde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile oteller arasındaki rezervasyonun 13 Ağustos 2023 tarihine kadar sürdüğü öğrenilirken, seçim sonrası alelacele alınan karar 'Deprem bölgesinden AK Parti'ye çıkan büyük destek sonrası Tekirdağ'daki depremzedeler cezalandırılıyor mu?' sorusunu akıllara getirdi.


DEPREMZEDELER İSYAN ETTİ: BİZE BUNU MU REVA GÖRÜYORSUNUZ?

Yaşadıkları duruma isyan eden depremzedeler, 'Deprem bölgesi AK Parti'ye verdi diye bize bunu mu reva görüyorsunuz? Hani özgür bir ülkeydik biz? Demokrasi nerede? Bize önce altı ay anlaşma yaptık demiştiler. Çocuklarımızın okulu var, sınavı var. Burada yine oy kullanacağız.' dedi.

Türkiye, CHP'nin depremzedeleri cezalandırmasını konuşuyor: İşte zihniyet farkı! AK Parti'nin 'önce vatandaş' yaklaşımı bir kez daha görüldü!

Türkiye, CHP'nin depremzedeleri cezalandırmasını konuşuyor: İşte zihniyet farkı! AK Parti'nin 'önce vatandaş' yaklaşımı bir kez daha görüldü!

AFAD ve AK Partili yetkililer ise mağduriyetlerin giderilmesi için harekete geçti.

AK PARTİ'NİN 'ÖNCE VATANDAŞ' YAKLAŞIMI BİR KEZ DAHA GÖRÜLDÜ!

Öte yandan; AK Parti'nin Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 90 oy aldığı Defne'ye 45 günde devlet hastanesi yapması ilkeli ve her kesime sahip çıkan tutumunu bir kez daha yineledi.

'Asrın felaketi' olarak nitelenen 6 Şubat'taki depremlerde büyük hasar gören Defne ilçesi Bostancık Mahallesi'nde, 24 Mart'ta Defne Devlet Hastanesi'nin temelleri atılmıştı.

Tüm branşlarda hizmet verecek, Defne Devlet Hastanesi 300 yatak, 80 yoğun bakım yatağı ve 12 ameliyathaneye sahip.



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