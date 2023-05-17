Türkiye, CHP'nin depremzedeleri cezalandırmasını konuşuyor: İşte zihniyet farkı! AK Parti'nin 'önce vatandaş' yaklaşımı bir kez daha görüldü!

Deprem bölgesindeki illerde aldığı oy oranları ile hüsrana uğrayan CHP'liler hezimet sonrası yaptıklarıyla adeta kan dondurdu. Depremzede vatandaşlara sosyal medyada edilen ağır hakaret ve bedduların ardından son olarak CHP'li Tekirdağ Belediyesi ise Kumbağ Mahallesi’nde otellerde misafir ettiği depremzedeleri kapı dışarı etti. Seçim öncesi acılar üzerinden siyaset devşirmeye çalışan CHP'nin seçim sonrası ise yaptıkları riyakar siyaset anlayışını ve zihniyetini tekrar gözler önüne serdi. Öte yandan; AK Parti'nin Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 90 oy aldığı Defne'ye 45 günde devlet hastanesi yapması ilkeli ve her kesime sahip çıkan tutumunu bir kez daha yineledi.

14 Mayıs seçimlerinde hezimete uğrayan CHP'nin depremzede vatandaşlara zulmünün yankıları artarak sürüyor. Deprem bölgesinde AK Parti ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a daha fazla oy verilmesini hazmedemeyen CHP yandaşları sosyal medyada açık açık mağdur vatandaşlara ağır hakaret ve küfür etti.Depremin ardından Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ mahallesindeki otellere yerleştirilen depremzedeler ile ilgili Büyükşehir Belediyesi, seçimin hemen ardından tahliye kararı aldı. Karar sonrası büyük bir şok yaşayan depremzedeler bu karara tepki gösterdi. Normalde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile oteller arasındaki rezervasyonun 13 Ağustos 2023 tarihine kadar sürdüğü öğrenilirken, seçim sonrası alelacele alınan karar 'Deprem bölgesinden AK Parti'ye çıkan büyük destek sonrası Tekirdağ'daki depremzedeler cezalandırılıyor mu?' sorusunu akıllara getirdi.DEPREMZEDELER İSYAN ETTİ: BİZE BUNU MU REVA GÖRÜYORSUNUZ?Yaşadıkları duruma isyan eden depremzedeler, 'Deprem bölgesi AK Parti'ye verdi diye bize bunu mu reva görüyorsunuz? Hani özgür bir ülkeydik biz? Demokrasi nerede? Bize önce altı ay anlaşma yaptık demiştiler. Çocuklarımızın okulu var, sınavı var. Burada yine oy kullanacağız.' dedi.AFAD ve AK Partili yetkililer ise mağduriyetlerin giderilmesi için harekete geçti.Öte yandan; AK Parti'nin Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 90 oy aldığı Defne'ye 45 günde devlet hastanesi yapması ilkeli ve her kesime sahip çıkan tutumunu bir kez daha yineledi.'Asrın felaketi' olarak nitelenen 6 Şubat'taki depremlerde büyük hasar gören Defne ilçesi Bostancık Mahallesi'nde, 24 Mart'ta Defne Devlet Hastanesi'nin temelleri atılmıştı.Tüm branşlarda hizmet verecek, Defne Devlet Hastanesi 300 yatak, 80 yoğun bakım yatağı ve 12 ameliyathaneye sahip.