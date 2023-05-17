Şehitlerimizin intikamı alındı! Bakan Soylu duyurdu: 5 terörist sarı torbada

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'Şehitlerimizin intikamı alındı. Şırnak Bestler Dereler Bölgesi'nde başlatılan operasyonda toplam 5 TERÖRİST SARI TORBADA Terörün de kökünü kurutana kadar devam' ifadelerini kullandı.İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:'Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ve Şırnak İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde, BESTLER DERELER bölgesinde, J-SİHA, Atak Taarruz Helikopterleri ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı desteğinde, JÖH, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucularının katılımıyla 15 Mayıs 2023 tarihinde başlatılan geniş çaplı operasyonda toplam 5 terörist etkisiz hale getirildi.Operasyon kapsamında 15 ve 16 Mayıs 2023 tarihlerinde yaşanan çatışmalarda, 3 PKK/KCK bölücü terör örgütü mensubu silahları ile birlikte etkisiz hale getirilirken, operasyonun devamında 17 Mayıs 2023 tarihinde bir grup terörist ile yeniden saplanan sıcak temas sonrası yaşanan çatışmada (2) terörist daha silahı ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir.Böylelikle operasyon kapsamında şu ana kadar toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısı 5 oldu.Operasyonlar bölgede kararlılıkla ve inançla devam etmektedir.'