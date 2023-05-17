İmamoğlu ve Yavaş ile görüşeceği söylenen Sinan Oğan iddiaları yalanladı: Ben bir belediyeye aday değilim

Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başına giderek cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için oy kullandı. İlk andan itibaren rakiplerine büyük fark atan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı, seçimlerden zaferle çıkmayı garantiledi.YSK'nın geçici sonuçlarına göre; Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Erdoğan yüzde 49.50, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.90, ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan yüzde 5.20,Muharrem İnce ise yüzde 0.44 oy aldı.Buna göre Türkiye, cumhurbaşkanını belirlemek için 28 Mayıs Pazar günü yeniden sandık başına gidecek. İkinci turda, ilk turda en fazla oyu olan Erdoğan ile Kılıçdaroğlu yarışacak.5,2'lik oy oranıyla ikinci tura katılma şansını kaybeden Sinan Oğan, katıldığı canlı yayında, hangi adayı destekleyeceklerine ilişkin sorulara yanıt verdi.Oğan, kendisi hakkında ortaya atılan 'CHP'li belediye başkanları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ile görüşecek' iddialarına tepki gösterip, 'Ben bir belediyeye aday değilim, neyi görüşeceğim anlamadım.' ifadelerini kullandı.Kendilerine talep gelmesi durumunda ikinci tura kalan adaylarla görüşebileceğini ifade eden Oğan, 'Öyle bir görüşme planım yok ama anlamadım belediyelere aday değilim, neyi görüşeceğim sorunuzu anlamadım. Genel olarak görüşme trafiğine dair konuşmayı doğru bulmuyorum. Burada ikinci tura kalan adaylar arar.' dedi.