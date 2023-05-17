CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,45
MUHARREM İNCE
%0,41
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,86
SİNAN OĞAN
%5,27
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.014.774
%49,45
|MUHARREM İNCE
217.783
%0,41
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.601.196
%44,86
|SİNAN OĞAN
2.772.174
%5,27
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 18.830.292
%36,15
|270
|CHP 13.579.309
%26,07
|169
|MHP 5.327.385
%10,23
|51
|İYİ PARTİ 5.210.626
%10
|44
|YEŞİL SOL 4.531.728
%8,7
|61
|Y.REFAH 1.488.868
%2,86
|5
|ZAFER 1.169.133
%2,24
|0
|TİP 771.460
%1,48
|0
|BBP 505.638
%0,97
|0
|MEMLEKET 484.563
%0,93
|0
|AP 48.719
%0,09
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 26.152.183
%50,2
|326
|MİLLET İTTİFAKI 18.789.935
%36,07
|213
|ATA İTTİFAKI 1.217.852
%2,34
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.303.188
%10,18
|61
|İTTİFAK HARİCİ 484.563
%0,93
|0
İmamoğlu ve Yavaş ile görüşeceği söylenen Sinan Oğan iddiaları yalanladı: Ben bir belediyeye aday değilim
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda aldığı yüzde 5,2'lik oy oranıyla ikinci tura katılma şansını kaybeden Sinan Oğan, katıldığı canlı yayında, hangi adayı destekleyeceklerine ilişkin sorulara yanıt verdi. Oğan, kendisi hakkında ortaya atılan "CHP'li belediye başkanları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ile görüşecek" iddialarına tepki gösterip, "Ben bir belediyeye aday değilim, neyi görüşeceğim anlamadım." ifadelerini kullandı.
Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başına giderek cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için oy kullandı. İlk andan itibaren rakiplerine büyük fark atan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı, seçimlerden zaferle çıkmayı garantiledi.
Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı
YSK'nın geçici sonuçlarına göre; Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Erdoğan yüzde 49.50, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.90, ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan yüzde 5.20,Muharrem İnce ise yüzde 0.44 oy aldı.
Buna göre Türkiye, cumhurbaşkanını belirlemek için 28 Mayıs Pazar günü yeniden sandık başına gidecek. İkinci turda, ilk turda en fazla oyu olan Erdoğan ile Kılıçdaroğlu yarışacak.
İmamoğlu ve Yavaş ile görüşeceği söylenen Sinan Oğan iddiaları yalanladı: Ben bir belediyeye aday değilim
5,2'lik oy oranıyla ikinci tura katılma şansını kaybeden Sinan Oğan, katıldığı canlı yayında, hangi adayı destekleyeceklerine ilişkin sorulara yanıt verdi.
Oğan, kendisi hakkında ortaya atılan 'CHP'li belediye başkanları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ile görüşecek' iddialarına tepki gösterip, 'Ben bir belediyeye aday değilim, neyi görüşeceğim anlamadım.' ifadelerini kullandı.
Kendilerine talep gelmesi durumunda ikinci tura kalan adaylarla görüşebileceğini ifade eden Oğan, 'Öyle bir görüşme planım yok ama anlamadım belediyelere aday değilim, neyi görüşeceğim sorunuzu anlamadım. Genel olarak görüşme trafiğine dair konuşmayı doğru bulmuyorum. Burada ikinci tura kalan adaylar arar.' dedi.
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