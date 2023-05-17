CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,45
MUHARREM İNCE
%0,41
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,86
SİNAN OĞAN
%5,27
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.014.774
%49,45
|MUHARREM İNCE
217.783
%0,41
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.601.196
%44,86
|SİNAN OĞAN
2.772.174
%5,27
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 18.830.292
%36,15
|270
|CHP 13.579.309
%26,07
|169
|MHP 5.327.385
%10,23
|51
|İYİ PARTİ 5.210.626
%10
|44
|YEŞİL SOL 4.531.728
%8,7
|61
|Y.REFAH 1.488.868
%2,86
|5
|ZAFER 1.169.133
%2,24
|0
|TİP 771.460
%1,48
|0
|BBP 505.638
%0,97
|0
|MEMLEKET 484.563
%0,93
|0
|AP 48.719
%0,09
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 26.152.183
%50,2
|326
|MİLLET İTTİFAKI 18.789.935
%36,07
|213
|ATA İTTİFAKI 1.217.852
%2,34
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.303.188
%10,18
|61
|İTTİFAK HARİCİ 484.563
%0,93
|0
9 ilde FETÖ'ye yeni operasyon: 15 gözaltı
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının TSK’daki hücre üyelerine yönelik İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonlarda, aralarında 3 aktif astsubay, 2 uzman çavuş ve bir ihraç üsteğmenin de bulunduğu 15 şüphelinin yakalandığı bildirildi.
İstanbul'da FETÖ/PYD terör örgütün gizli haberleşme ağlarını kullanan ve mülakatlarda kodlama yöntemiyle örgüt mensuplarını kamu kurumlarına yerleştirdikleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında aktif görevlerde bulunanların da olduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yaptıkları araştırmalarda; haklarında örgüt içerisinde eylem ve faaliyet yürüttüklerine dair ifade ve teşhis beyanları bulunan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında şüphelilerin, örgütün gizli haberleşme yöntemi olan ankesör/büfe telefonlarından örgüt mensuplarıyla iletişime geçtikleri tespit edildi. Şüphelilerin aynı zamanda, yapılan mülakat sınavlarında aday numarası üzerinden kodlama yaparak FETÖ/PDY mensuplarını kamu görevlerine sızdırdığı da belirlendi. Ekipler çalışmaların ardından şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Polis, 3 aktif astsubay, 2 aktif uzman çavuş, 1 aktif uzman erbaş, 1 ihraç üsteğmen, 1 ihraç teğmen, 1 emekli astsubay, 1 istifa etmiş uzman çavuş, 7 eski askeri öğrenci ve 1 avukat olmak üzere toplam 19 şüpheliye yönelik düzenlediği operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ünün yurt dışına kaçtığı tespit edilirken 1 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor..
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yaptıkları araştırmalarda; haklarında örgüt içerisinde eylem ve faaliyet yürüttüklerine dair ifade ve teşhis beyanları bulunan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında şüphelilerin, örgütün gizli haberleşme yöntemi olan ankesör/büfe telefonlarından örgüt mensuplarıyla iletişime geçtikleri tespit edildi. Şüphelilerin aynı zamanda, yapılan mülakat sınavlarında aday numarası üzerinden kodlama yaparak FETÖ/PDY mensuplarını kamu görevlerine sızdırdığı da belirlendi. Ekipler çalışmaların ardından şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Polis, 3 aktif astsubay, 2 aktif uzman çavuş, 1 aktif uzman erbaş, 1 ihraç üsteğmen, 1 ihraç teğmen, 1 emekli astsubay, 1 istifa etmiş uzman çavuş, 7 eski askeri öğrenci ve 1 avukat olmak üzere toplam 19 şüpheliye yönelik düzenlediği operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ünün yurt dışına kaçtığı tespit edilirken 1 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor..
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI