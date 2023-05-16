Şırnak’ta 1 teröristin ölü ele geçirildiği operasyonda 3 güvenlik görevlisi ağır yaralandı

Mehmetçik Şırnak'ta operasyona çıktı...Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından Bestler Dereler bölgesi Aksüt kırsalında istihbarata dayalı yapılan nokta operasyonda, 1 terörist etkisiz hale getirildi.Jandarma SİHA, ATAK helikopterleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı desteği ile JÖH, jandarma komando ve güvenlik korucularının katıldığı operasyonun başarılı geçtiğini duyuran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, teröristin sarı torbadaki cesedini de paylaştı.Bakan Soylu, paylaşımına "Kaldı 82... Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesindeki Aksüt kırsalında J-SİHA, Atak Taarruz Helikopterleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın desteği, JÖH, jandarma komando ve güvenlik korucularının katılımıyla gerçekleşen operasyonda; 1 terörist etkisiz. Cumhuriyet'imizin 100’üncü yıl dönümünde sınırlarımızın içerisinde bir terörist dahi kalmayacak!" notunu düştü.Şırnak Valiliği’nden de operasyona ilişkin açıklama geldi.Valili, bölgede operasyonun sürdüğünü belirtti.Açıklamada, "1 teröristin ölü ele geçirildiği operasyonda 3 ağır yaralımız var.” denildi.