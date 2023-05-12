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Şanlıurfa'daki kaza aile üyelerini yok etti

Köpeğe çarpmamak için manevra yapan araçta bulunan şoför kurtulurken, eşi ve 5 çocuğunun cansız bedenine ulaşıldı.

Ekleme: 12.05.2023 - 12:19 Güncelleme: 12.05.2023 - 12:30 / Editör: Ozge Selin
Şanlıurfa'daki kaza aile üyelerini yok ettiŞanlıurfa'daki akraba ziyareti dönüşünde dehşet yaşandı.

Ulubağ Mahallesi'nde 6 Mayıs günü, ailesiyle birlikte akraba ziyaretinden dönen Hasan Çetin'in köpeğe çarpmamak için manevra yapınca kontrolünü kaybettiği 31 B 7008 plakalı otomobil, sulama kanalına devrildi.

Eşi ve 4 çocuğu ölü bulundu

Kazada otomobil sürücüsü Hasan Çetin, kendi imkanıyla kurtulurken, yapılan aramalarda eşi Özlem Çetin (31) ile çocukları İbrahim (4), Ecem (5), Asmin (11) ve Müslüm Çetin'in (1) cansız bedenlerine ulaşıldı.

Kayıp kızlarının da öldüğü belirlendi

Ailenin kaybolan kızı Aysun Çetin’in de kazadan 6 gün sonra otomobilin kanala düştüğü yerden 10 kilometre uzaklıkta cansız bedeni bulundu.

Aysun Çetin’in cenazesi, otopsisi için Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Şanlıurfa'daki kaza aile üyelerini yok etti
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