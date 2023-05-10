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Mersin'de 12 yaşındaki çocuğu fidye için öldüren zanlı görevlisi yakalandı

Mersin Yenişehir'de görev yaptığı sitede oturan yabancı uyruklu ailenin 12 yaşındaki çocuğunu kaçırıp 400 bin euro fidye isteyen ve parayı alamayınca da çocuğu boğarak öldürdüğü belirlenen Hasan C. yakalandı.

Ekleme: 10.05.2023 - 09:14 Güncelleme: 10.05.2023 - 09:20 / Editör: Ozge Selin
Mersin'de 12 yaşındaki çocuğu fidye için öldüren zanlı görevlisi yakalandı
Mersin'in Yenişehir ilçesinde korkunç olay...

Kuyumculuk yapan Suriyeli Halit Hayanked'in 12 yaşındaki çocuğu Khaled Hayanked, önceki gün öğle saatlerinde Çiftlikköy Mahallesi'ndeki Türksat Sitesi'nin bahçesinde oynarken aniden ortadan kayboldu.

Bir süre sonra da aileyi telefonla arayan bir kişi çocuklarının ellerinde olduğunu, 400 bin euro fidye vermeleri durumunda serbest bırakacaklarını, polise haber vermeleri durumunda ise öldürecekleri tehdidinde bulundu.

Halit Hayanked, durumu polise bildirdi.

Mersin'de 12 yaşındaki çocuğu fidye için öldüren zanlı görevlisi yakalandı
Çocuğun cansız bedeni bodrumda bulundu
İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri sitede araştırma yaptı, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Yapılan araştırmada çocuğun siteden ayrılmadığı tespit edildi.

Araştırmalarına devam eden polis ekipleri sitenin A bloğunun bodrum katına girdiğinde, kaçırılarak alıkonulan çocuğun cesedini halının arasına sarılmış halde buldu.

Mersin'de 12 yaşındaki çocuğu fidye için öldüren zanlı görevlisi yakalandı
Boğularak öldürüldüğü belirlenin çocuğun cesedi yapılan otopsinin ardından defnedildi.

Polis ekipleri cinayet şüphelisi olarak site görevlisi Hasan C.'yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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