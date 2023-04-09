Bakan Koca'dan vekil adayı olmaması sonrası ilk paylaşım: Cumhur İttifakı'nın başarısı için tüm gücümüzle çalışacağız

Kabine'de Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile birlikte milletvekili adayı olmayan iki bakandan biri olan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından seçimlere ilişkin bir paylaşım yaptı. Aday olmaması sonrası ilk kez konuşan Koca, ekip arkadaşlarına destek oldu. Bakan Koca Twitter paylaşımında, "Sn. Cumhurbaşkanımızın yeniden seçilmesi, Cumhur İttifakının başarısı için tüm gücümüzle çalışacağız. Türkiye Yüzyılına yürüyüşümüz kutlu olsun." dedi.

Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başına giderek cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçecek. Partilerin aday listelerinin Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslimi, bugün saat 17.00 itibarıyla sona erdi. Listelerin YSK'ya teslim edilmesi sonrası partilerin aday gösterdiği isimler de kamuoyuyla paylaşıldı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, haricindeki tüm bakanlar, AK Parti'den yeni dönemde milletvekili adayı oldu.İki bakanın kendi isteğiyle milletvekili adayı olmadığı ifade edildi.Sağlık Bakanı Koca, aday olmaması sonrası Twitter hesabından bir paylaşım yaparak ekip arkadaşlarına destek oldu.Bakan Koca paylaşımında şu ifadeleri kullandı:'Türkiye Yüzyılı Vizyonunu hayata geçirmeye aday kadromuz ilan edildi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk kabinesinde birlikte görev aldığımız değerli bakan arkadaşlarıma seçim bölgelerinde başarılar diliyorum. Bakan ve tüm milletvekili adayı arkadaşlarımla birlikte Sn. Cumhurbaşkanımızın yeniden seçilmesi, Cumhur İttifakının başarısı için tüm gücümüzle çalışacağız. Türkiye Yüzyılına yürüyüşümüz kutlu olsun.'