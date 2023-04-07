  • USD: 19,23 - 19,27
  • EURO: 21,00 - 21,03
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Emeklilik prim ödemesi için yeni düzenleme! Bakan Bilgin açıkladı: Üzerinde çalışıyoruz

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’i ziyaret ederek, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) şemsiyesi altında olan 4/A ve 4/B yani eski deyimiyle SSK ve Bağ-Kurlular arasında emeklilik için prim ödeme gün sayısı açısından farklılıklar olduğuna dikkati çekti. İHA

Emeklilik prim ödemesi için yeni düzenleme! Bakan Bilgin açıkladı: Üzerinde çalışıyoruz
Ekleme: 7.04.2023 - 15:11 Güncelleme: 7.04.2023 - 15:12 / Editör: Ozge Selin
Emeklilik prim ödemesi için yeni düzenleme! Bakan Bilgin açıkladı: Üzerinde çalışıyoruz
ATO Başkanı Gürsel Baran, ATO Başkan Yardımcısı Temel Aktay, Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Akça ve Meclis Üyesi Kenan Bayram ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i makamında ziyaret etti. Ziyarette iş dünyasının gündeminde olan konu ve sorunlar hakkında bilgi veren ATO Başkanı Baran, Ankara Ticaret Odası'nın 160 bin üyesinin de aralarında bulunduğu Bağ-Kurluların emekliliği için gerekli 9 bin prim ödeme gün sayısının düşürülmesi talebini Bakan Bilgin'e iletti. Baran, Bağ-Kurluların emeklilik prim gün sayısının düşürülmesiyle ilgili olarak üyelerinden de sık sık talepler geldiğini söyledi.

"PRİM ÖDEME GÜN SÜRESİNİN DÜŞÜRÜLMESİNİ TALEP EDİYORUZ"

SGK çerçevesinde 4/A olarak tanımlanan işçi, 4/C olarak tanımlanan memurlar için prim ödeme gün sayısının 7 bin 200 gün olduğunu, 4/B olarak tanımlanan eski tabirle Bağ-Kurlular yani işverenler için ise bu sürenin 9 bin gün olarak uygulandığını hatırlatan Baran, "Ülkemizde vergi vererek, istihdam sağlayarak, işyeri açarak, katma değer oluşturarak ekonomiye katkı sağlayan aralarında Ankara Ticaret Odamızın üyelerinin de bulunduğu işverenlere uygulanan prim ödeme gün süresinin düşürülmesini talep ediyoruz" dedi.

BAKAN BİLGİN: BU KONUDA BİR ÇALIŞMAMIZ VAR

ATO Başkanı Baran'ın talebine olumlu karşılık veren Bakan Bilgin, konuyla ilgili olarak bir çalışma içinde olduklarını söyledi. Bakan Bilgin, bu çerçevede SGK'nın 4/B çerçevesine giren tüm işverenlerin aynı şekilde değerlendirilmeyebileceğini belirterek, istihdam sayısına göre bir kriter belirlenebileceğini söyledi.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Biden'dan 'ulusal acil durum' kararı: Rusya için 'sıra dışı ve olağanüstü' tehdit vurgusu
Fuat Oktay: Dış mihrakların vesayet aracı olmaya heveslenenlere yazıklar olsun
Başkan Erdoğan: 42 bin 500 sağlık personeli alınacak...
Devlet Bahçeli'den Meral Akşener'e 'mermi' tepkisi: Çaresizlik içinde çıkmaz sokaklara düşen bir çarpıklıktır
Depremin yaralarını sarmada Aile Bakanlığından büyük katkı: Bugüne kadar 89 milyon ürün dağıttık
Bakan Kurum'dan Ulusal Risk Kalkanı Toplantısı'nda önemli açıklamalar: Türkiye bina envanterini hazırlayacağız
BBP lideri Destici, Başkan Erdoğan ile görüştü: Seçime ayrı listelerle gireceğiz
İstanbul Valiliği: CHP İl başkanlığı binası civarında silahla ateş edilmesi ile ilgili 4 kişi yakalandı
DSP, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğini açıkladı
Terör örgütlerinin ortak adayı Kılıçdaroğlu! Kılıçdaroğlu'na Bir destek de Mihraç Ural'dan
Türk'ün keskin gözü! Türkiye'nin son teknoloji başarısı Yunan basınında
Zoraki ittifakta krizler kapıda! Bloomberg, 'Kılıçdaroğlu ders almalı' diyerek yol haritası sundular...
Emeklilik prim ödemesi için yeni düzenleme! Bakan Bilgin açıkladı: Üzerinde çalışıyoruz
Erzurumlu gaziden Akşener’e: Bize sıkılan kurşunların da hesabını soracak mısınız?
İstanbul metrosuna kavuşuyor! İBB'den devralındı bu hafta açılıyor! Seyahat süresi 20 dakika olacak
Bakan Akar'dan İsrail'e sert tepki: Kınıyor ve lanetliyoruz!
Terör örgütü PKK kamplarından Meclis'e: HDP'li Ferhat Berkpınar milletvekili aday adayı oldu
Bakan Çavuşoğlu ve Rus mevkidaşı Lavrov'dan önemli açıklamalar...
Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki
CHP'li belediyenin fonladığı grafikerden Erdoğan ve Bahçeli düşmanlığı!
7 Nisan hava durumu: Yağışlar o illerde kuvvetli olacak!

7 Nisan hava durumu: Yağışlar o illerde kuvvetli olacak!

iPhone kullanıcılarına kötü haber! Güncelleme yapmayan servislere erişemeyecek

iPhone kullanıcılarına kötü haber! Güncelleme yapmayan servislere erişemeyecek

AK Parti iktidarı terörü bitirdi, hizmeti getirdi: Batı’da ne varsa Doğu’da da oldu

AK Parti iktidarı terörü bitirdi, hizmeti getirdi: Batı’da ne varsa Doğu’da da oldu

Konya'da çöp evde bulunan bebeğe devlet bakacak

Konya'da çöp evde bulunan bebeğe devlet bakacak

Yeni yargı paketi yürürlüğe girdi: Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk dönemi

Yeni yargı paketi yürürlüğe girdi: Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk dönemi

Kız Kulesi'nin açılış tarihi belli oldu: İstanbul'un simgesi için geri sayım başladı

Kız Kulesi'nin açılış tarihi belli oldu: İstanbul'un simgesi için geri sayım başladı