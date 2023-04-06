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Beyaz Gazete
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HDP'li Sırrı Sakık kirli pazarlığı ifşa etti! Kılıçdaroğlu sessizliğe gömüldü

2023 seçimleri için 2 aydan kısa bir süre kala 7'li koalisyonun üyesi HDP'den birbiri ardına gizli pazarlığı ifşa eden açıklamalar geliyor. HDP'li Sırrı Sakık yaptığı yeni açıklamada Türkiye Cumhuriyeti'nin açık açık hedef aldı. Bebek katili terörist başı Öcalan'a özgürlük planı ile birlikte 'sürgündeki arkadaşlarımız' diyerek genel af hedefine vurgu yapan Sakık, ortakları Kemal Kılıçdaroğlu'na da 'verdiğin sözleri açıkla' mesajında bulundu. Tüm bu gelişmeler ardından sessizliğe gömülen Kılıçdaroğlu'na AK Partiden tepki geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ; "Sırrı Sakık'ın ikrar ettiği bu talepler karşısında CHP artık sobe olmuştur, kaçacak yeri kalmamıştır. Söylenenler karşısında Kemal Kılıçdaroğlu gömüldüğü sessizlikten çıkarak milleti aydınlatmakla yükümlüdür" ifadelerine yer verdi.

HDP'li Sırrı Sakık kirli pazarlığı ifşa etti! Kılıçdaroğlu sessizliğe gömüldü
Ekleme: 6.04.2023 - 14:44 Güncelleme: 6.04.2023 - 14:46 / Editör: Ozge Selin
HDP'li Sırrı Sakık kirli pazarlığı ifşa etti! Kılıçdaroğlu sessizliğe gömüldü
7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek kararı alan HDP'nin CHP ile yaptığı gizli pazarlık kamuoyunda merak edilirken, HDP kanadından işbirliği planlarına işaret eden açıklamalar geliyor. HDP'li Sırrı Sakık yaptığı açıklamada hem koalisyondaki ortaklarına aba altından sopa gösterdi hem de teröristbaşı Öcalan'a özgürlük planını açık etti.

VERDİĞİN SÖZLERİ AÇIKLA MESAJI!

Kemal Kılıçdaroğlu'na 'verdiğin sözleri açıkla' mesajı veren Sırrı Sakık, 'Biz önümüzdeki 100 yılda bu anayasada yer almak istiyoruz' diyerek Öcalan dahil olmak üzere herkese özgürlük istediklerini söyledi.

'BİZİM OYLARIMIZLA SEÇİLECEKSİNİZ' GÖNDERMESİ

Koalisyondaki diğer ortaklarına gözdağı veren Sırrı Sakık, 'İktidarı paylaşıyorlar, Cumhurbaşkanı Yardımcılıklarını, Bakanlıkları, Milletvekilliklerini paylaşıyorlar. Ama bunu kimin sayesinde yapacaksınız HDP. Bazı siyasi partiler 6'lı masadaki bize zaman zaman parmak sallıyorlar. Bizimle gelecekler Bakan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacaklar, bize de parmak sallayacaklar...' dedi.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ'Nİ HEDEF ALDI

Türkiye Cumhuriyeti'ni hedef alan Sakık, 'Bizim hesabımız mevki, makam değil 100 yıllık Cumhuriyeti'nin demokratikleşmesidir. Demokratik bir Cumhuriyeti birlikte inşa etmeliyiz. Binlerce arkadaşımız içerde, onbinlerce arkadaşımız sürgünde. Geri dönüş başlamalıdır cezaevinden, sürgünden, nerede olursa... 100 yılık ret ve inkar için bu seçimlerde halkımıza gideceğiz 100 yıllık Cumhuriyetin politikalarına mı onay vereceğiz yoksa yeni yüzyılı birlikte mi inşa edeceğiz. Biz böyle bakıyoruz.' ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NA: VERDİĞİN SÖZLERİ AÇIKLA

Kılıçdaroğlu'na 'verdiğin sözleri açıkla' mesajı veren Sırrı Sakık, 'Kılıçdaroğlu da açık ve net olarak önümüzdeki dönem ne yapacağını kamuoyu ile paylaşmalıdır. Kapalı kapılar ardında söylenenlerin, kamuoyuna da bunların deklare edilmesi gerekir.'

Sakık şunları söyledi:

'GELDİĞİMİZ GÜN İLK İŞİMİZ...'

Biz geldiğimizde içeride 350 bin mahkum var ve sürgünde olan arkadaşlarımız var bunların geri dönüşü için genel af düşünüyoruz. Önümüzdeki dönem genel affı masaya yatıracağız. Bunları bekliyoruz. Belediye başkanları cezaevinde ve dışarıda olanların da içeride olanların da yerine kayyum atandı. Geldiğimiz gün ilk işimiz bu kayyumları oradan alacağız.


'CHP ARTIK SOBE OLMUŞTUR, KAÇACAK YERİ KALMAMIŞTIR'

HDP'li Sırrı Sakık'ın açıklamalarına tepki gösteren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulunarak şu ifadeleri kullandı:

Sırrı Sakık'ın ikrar ettiği bu talepler karşısında CHP artık sobe olmuştur, kaçacak yeri kalmamıştır. Söylenenler karşısında Kemal Kılıçdaroğlu gömüldüğü sessizlikten çıkarak milleti aydınlatmakla yükümlüdür.
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