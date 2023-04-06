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HDP Gençlik Merkezi'nden skandal açıklamalar: 'Abdullah Öcalan’a uygulanan tecride son vereceğiz'

Aday çıkarmayarak 6'lı koalisyona destek olan HDP'nin Gençlik Merkezi'den skandal bir açıklama geldi. Yaptıkları basın toplantısında kayyumları kaldıracaklarını dile getiren Gençlik Merkezi üyeleri, "Abdullah Öcalan’a uygulamanan tecride son vereceğiz." ifadelerini kullandı.

HDP Gençlik Merkezi'nden skandal açıklamalar: 'Abdullah Öcalan’a uygulanan tecride son vereceğiz'
Ekleme: 6.04.2023 - 16:21 Güncelleme: 6.04.2023 - 16:24 / Editör: Ozge Selin
HDP Gençlik Merkezi'nden skandal açıklamalar: 'Abdullah Öcalan’a uygulanan tecride son vereceğiz'
Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için gün sayıyor. Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan olurken, 6'lı koalisyon ise krizler arasında adaylarının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu açıkladı. Kılıçdaroğlu aday olur olmaz ilk iş HDP ile görüştü. Kılıçdaroğlu ile kapalı kapılar ardından yapılan pazarlıklar sonuç verdi. HDP, Emek ve Özgürlük İttifakı üyesi partiler ile de görüşerek birkaç gün içinde kararını açıkladı. HDP, seçimlerde aday çıkarmayarak, 6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini bildirdi.

ÖCALAN'A ÖZGÜRLÜK VAADİ

HDP'nin Kılıçdaroğlu'na destek açıklamasının ardından hem Kandil'den hem de HDP içinden teröristbaşı Abdullah Öcalan için peş peşe 'özgürlük' açıklamaları geldi. HDP'li Sırrı Sakık yaptığı açıklamada, HDP'nin iktidarında yapılacaklara dair önemli ipuçları verdi. Sakık, teröristbaşı Öcalan'ın serbest bırakılacağını söyledi.

HDP' GENÇLİK MERKEZİ: ÖCALAN'A UYGULANAN TECRİDİ KALDIRACAĞIZ

Sakık'ın açıklamalarının ardından bugün de HDP'nin Gençlik Merkezi'nden bir açıklama geldi. Kayyum politikalarına son vereceklerini, bütün kayyumları göndereceklerini dile getiren Gençlik Merkezi, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın da tecridini kaldıracaklarını açıkladı.

PKK'DAN AÇIK DESTEK

Öte yandan PKK'nın sözde elebaşları da peş peşe 6'lı koalisyona desteklerini açıklıyor. PKK terör örgütünün sözde üst düzey yöneticileri Mustafa Karasu, Bese Hozat, Cemil Bayık, Duran Kalkan, Sabri Ok ve Murat Karayılan yaptıkları açıklamalar ile HDP ile 6'lı koalisyonun bir araya gelmesinden memnuniyet duyduklarını ve destek verdiklerini duyurdu.

PKK'nın varlığını sürdürebilmesi için iktidarı değişmesi gerektiğini savunan teröristler, Kılıçdaroğlu'na da destek verdiklerini bildiriyor.

HDP Gençlik Merkezi'nden skandal açıklamalar: 'Abdullah Öcalan’a uygulanan tecride son vereceğiz'
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