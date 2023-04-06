Dokuz il için sarı alarm: Kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Bitlis, Gaziantep, Kilis, Siirt, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların; Kıyı Ege, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir, Çanakkale, Bursa, Manisa, Denizli, Uşak ve Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın batı ilçeleri, Adana'nın kuzeyi ve Hatay'ın batısının yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.MGM tarafından 9 il için sarı kodlu uyarıda bulundu.Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden itibaren Antalya'nın doğusunda kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış, 1400 m üzeri yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışları beklendiğinden başta Antalya Konya yolunun yüksekleri olmak üzere ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Marmara Bölgesinin genelinde sağanak yağışlar etkisini sürdürüyor. Sıcaklık bölgede 15 ile 17 derecelerde seyrediyor. Cuma günü ise 3-4 derecelik sıcaklık düşüşü bekleniyor.Ege Bölgesinin de geneli sağanak yağışlı. Bu yağışlar İzmir, Aydın, Muğla ve Manisa'da kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde görülüyor. Sel ve su baskını, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı gibi olumsuzluklar yaşanabilir.Akdeniz Bölgesi de kuvvetli sağanakların etkisi altında kalıyor. Sıcaklık Adana'da 22, Kahramanmaraş'ta 17, Hatay'da 19 derece ölçülüyor. Bölgede Cuma günü de yağışlı hava devam edecek.İç Anadolu Bölgesinde hava sağanak yağışlı. Sıcaklık Ankara'da 13, Eskişehir ve Kayseri'de 15, Sivas'ta 12 derece ölçülüyor. Sıcaklıklar Cuma günü 3-4 derecelik kayıp yaşıyor, ardından yer yer 8 dereceye varan yükseliş bekleniyor.Karadeniz Bölgesinde de sağanak yağışlar görülüyor. Sıcaklık bölgede 10 ile 15 derece arasında ölçülüyor. Cuma günü de benzer bir hava durumu bekleniyor.Doğu Anadolu Bölgesinde bulutlu ve sağanak yağışlı bir hava var. Bu yağışlara gök gürültüleri de eşlik ediyor. Sıcaklık Malatya ve Elazığ dolaylarında en yüksek 16 derece ölçülüyor, gece ise 6 derecelere iniyor.Güneydoğu Anadolu Bölgesi de bulutlu ve yağışlı bir havaya sahip. Sıcaklık Gaziantep'te 16, Diyarbakır'da 20, Şanlıurfa'da 21, Adıyaman'da 17 derece ölçülüyor.