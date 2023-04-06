Deprem bölgesinden dönen otobüs kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var
Bağcılar Belediyesinden deprem bölgesine yardım için giden görevlileri taşıyan otobüsün Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
B.K. idaresindeki İstanbul Bağcılar Belediyesine ait resmi 34 FIR 436 plakalı yolcu otobüsü, Kayseri-Malatya karayolu Karahalka mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar ambulaslarla Pınarbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Otobüstekilerin deprem bölgesi Malatya'dan görevden dönen Bağcılar Belediyesi personeli olduğu öğrenildi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar ambulaslarla Pınarbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Otobüstekilerin deprem bölgesi Malatya'dan görevden dönen Bağcılar Belediyesi personeli olduğu öğrenildi.
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