Deprem bölgesinden dönen otobüs kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

Bağcılar Belediyesinden deprem bölgesine yardım için giden görevlileri taşıyan otobüsün Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

B.K. idaresindeki İstanbul Bağcılar Belediyesine ait resmi 34 FIR 436 plakalı yolcu otobüsü, Kayseri-Malatya karayolu Karahalka mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar ambulaslarla Pınarbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.Otobüstekilerin deprem bölgesi Malatya'dan görevden dönen Bağcılar Belediyesi personeli olduğu öğrenildi.