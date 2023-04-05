7'li koalisyonda liste krizi: ‘Yüzde 99 tamam’ denilen ittifak içi ittifaktan sonuç çıkmadı

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun 'yüzde 99 tamam' dediği ittifak içi ittifakta DEVA Partisi krizi sürüyor.DEVA'da, parti kurmaylarının özellikle Karadeniz Bölgesi'nde milletvekili çıkarabileceklerine inandıkları, bu sebeple kendilerini gösterebilmek için yurt genelinde SP çatısı altında seçime girmeye itiraz ettikleri ortaya çıkmıştı.Gelecek Partisi kanadı, SP'nin amblemi ile seçime girme konusunda DEVA'yı ikna etmek için dirsek temasında bulundu. DEVA'nın buna ek olarak, 'Bazı illerde ittifak tek amblemle seçime girsin' önerisine ise İYİ Parti'den itiraz geldi. Sadece CHP ile bazı bölgeler için ortak liste pazarlığına devam eden İYİ Parti, 60'a yakın ilde ise kendi listelerine dışarıdan katılıma müsaade etmiyor.Partilerin tüm anlaşmazlıklara rağmen yaklaşık 10 şehirde tek amblemle seçime girilmesine yönelik değerlendirmeleri sürüyor.Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, Millet İttifakı'nın içinde milletvekili listeleri için 'üçlü ittifak' görüşmelerinden sonuç çıkmadığını açıkladı.Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Karamollaoğlu 'Bendeniz ittifak içinde ittifak diye adlandırdığımız üçlü ittifakı önemsiyordum, ama bu konuda maalesef ittifak sağlayamadık' ifadelerini kullandı.Karamollaoğlu 'DEVA Partisi ağırlıklı olarak 'Bizim logomuz altında seçime girelim.' dedi. Biz de bu mantıklı olmaz dedik. Biz 7-8 kere seçime girmiş 20 yıllık bir partiyiz' ifadesini kullandı. Saadet Partisi Genel Başkanı 'İttifak bizim amblemimiz altında olmalı yoksa biz seçim kurullarında, sandık kurullarında yokuz dedik. Ama anlaşamadık son noktaya da geldik' diye konuştu.14 Mayıs seçimleri öncesi teşkilatlarına duyuru yapan CHP, temayül yoklaması yapılmayacağını ve sandık kurulmayacağını, sadece desteklenen aday adaylarının belirtilip zarfa konularak kendilerine gönderilmesini istedi. Teşkilatların gazını almak için yapılan bu göstermelik uygulama, büyük tepkiye yol açtı. Bu süreçte İYİ Parti'de ise başka bir skandal patlak verdi.Partinin Ankara'daki temayül yoklamasında ortalık savaş alanına döndü. Tartışma sonucu tekme-tokat birbirine giren üyelerin o anları ağızları açık bıraktı.