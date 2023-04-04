Bakan Soylu 'göz açtırmıyoruz' diyerek duyurdu: 'Sarılar' suç örgütüne yapılan operasyonda 102 gözaltı

Bakan Soylu, Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "Sarılar"suç örgütüne yönelik Adana merkezli 5 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 102 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:'Organize suç örgütlerine göz açtırmıyoruz. Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 'Sarılar' suç örgütüne yönelik Adana Merkezli 5 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 102 şüpheli gözaltına alındı. Adana Emniyetimize, Kahraman Polislerimize tebrikler.'