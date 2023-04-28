  • USD: 19,43 - 19,46
  • EURO: 21,36 - 21,40
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Milli Savunma Bakanı Akar'dan Sudan'da Türk uçağına yapılan saldırıya ilişkin açıklama: Uçakta oluşan hasarı ekibimiz inceliyor

Milli Savunma Bakanı Akar'dan Sudan'da Türk uçağına yapılan saldırıya ilişkin açıklama: Uçakta oluşan hasarı ekibimiz inceliyor

Milli Savunma Bakanı Akar'dan Sudan'da Türk uçağına yapılan saldırıya ilişkin açıklama: Uçakta oluşan hasarı ekibimiz inceliyor
Ekleme: 28.04.2023 - 15:40 Güncelleme: 28.04.2023 - 16:00 / Editör: Ozge Selin
Milli Savunma Bakanı Akar'dan Sudan'da Türk uçağına yapılan saldırıya ilişkin açıklama: Uçakta oluşan hasarı ekibimiz inceliyor
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sudan'dan Türk vatandaşlarının tahliyesi sırasında, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçağa ateş açılmasına ilişkin soruyu yanıtladı.

Sudan'da gruplar arasında çıkan çatışmaların ardından ülkedeki Türk vatandaşlarının güvenli şekilde tahliyesi için Dışişleri Bakanlığı ile koordineli şekilde çalışmaların sürdüğünü aktaran Akar, şunları söyledi:

'Vatandaşlarımızın tahliyesine yönelik planlama kapsamında Hartum'un kuzeyindeki Wadi Sayidna Havaalanı'na C-130 tipi uçaklarımızdan biri indi. İkinci uçağımızın inişi sırasında hafif silah atışı oldu. Buna rağmen uçağımız emniyetli bir şekilde inişini gerçekleştirdi. Herhangi bir yaralı veya personel zayiatımız söz konusu değil. Uçakta oluşan hasarı ekibimiz inceliyor. Duruma göre, ekiplerin vereceği rapora göre ilave lojistik destek sağlama yönündeki kararımızı vereceğiz.'

MSB: Tahliye uçağımıza Sudan'da ateş açıldı
Çatışmaların devam ettiği Sudan'da mahsur kalan Türk vatandaşlarını tahliye görevi için Wadi Sayidna'ya giden C-130 tahliye uçağına hafif silahla ateş açıldı. Milli Savunma Bakanlığı, uçağın emniyetle iniş yaptığını duyurdu.

Port Sudan'a giden uçaklara ilişkin de bilgi veren Akar, 'Bir uçağımız oradan vatandaşlarımızı alarak döndü. Diğer A400M uçağımız oradaki vatandaşlarımızın tahliyesine yönelik faaliyetlerini sürdürüyor. İnşallah kazasız belasız oradan ayrılacak' diye konuştu.

'Emniyetli şekilde tahliyeleri için çalışmalarımız sürüyor'
Gelişmeleri yakından takip ettiklerini vurgulayan Akar, 'Bizim amacımız kazasız belasız vatandaşlarımızın emniyetli bir şekilde ülkemize tahliyesi. Bu konuda çalışmalarımızı ilgili birimlerle sürdürüyoruz, onlar da oradaki askeri, sivil söz sahibi kişilerle görüşmelerini sürdürüyor. Uçaklarımızın, vatandaşlarımızın emniyetli şekilde tahliyesi için çalışmalarımız devam ediyor. Süreci yakından takip ediyoruz' şeklinde konuştu.

Uçaktaki hasarın büyük olup olmadığı yönelik soru üzerine Akar, 'İlk bilgilere göre büyük bir hasar olduğunu değerlendirmiyoruz. Buradan göndereceğimiz ekipler tarafından orada onarabileceğimizi değerlendiriyoruz. Kesin durum, gelen raporla açıklığa kavuşacak' dedi.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Petrol müjdesi: Bakan Dönmez 'yeni rezervi Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak' diyerek duyurdu
Türkiye'nin DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Hüseyin el Kureyşi'ye operasyonu dünyada gündem oldu
Başkan Erdoğan’dan 1 Mayıs mesajı: Beraber başardık!
Resmi Gazete'de yayımlandı! Ücretsiz doğal gazda detaylar belli oldu
Şehit babasından HDP ortaklığı yapan Kılıçdaroğlu ve Akşener'li masaya tepki: İki elim yakanızda
Başkan Erdoğan'dan 14 Mayıs seçimleri mesajı: Meydanların dili zafer diyor
Osman Gökçek canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu!
Muharrem İnce'den CHP'ye ağır gönderme! FETÖ'cü trollere dikkat çekti: Tek dertleri memleketi peşkeş çekmek
Muhalif gazeteci Yılmaz Özdil bile isyan etti! CHP'nin ilkesiz siyasetine tepki: Asla unutturmayacağımız bir gün
MLKP operasyonunda HDP vekil adayı yakalandı: İstanbul merkezli soruşturmada 13 kişi gözaltına alındı
CHP'yi anlamak için üç kelime yeter: Çöp çukur çamur
TEKNOFEST'te dünyada bir ilk: Kızılelma ve F-16'dan halk önünde kol uçuşu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na net mesaj: Biz görevdeyken Selo içeriden çıkamaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da vatandaşlara hitap ediyor...
Bakan Bilgin ve Bakan Nebati'den peş peşe emekliye zam açıklaması! 2023 emekli zammı ne kadar olacak?
Osman Gökçek görüntüleriyle paylaştı: Mansur Yavaş AK Parti'nin seçim afişlerini hazmedemedi
Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar...
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni gaf! Ben Maliye Bakanlığı yaparken...
Şırnak'ta askerleri taşıyan otobüs devrildi: İki şehit 45 yaralı
Türkiye'nin milli kanatları gövde gösterisine hazır
1 Mayıs hava durumu: Birçok ile uyarı! Bugün hava nasıl olacak, yağış var mı?

1 Mayıs hava durumu: Birçok ile uyarı! Bugün hava nasıl olacak, yağış var mı?

İstanbullar dikkat: 1 Mayıs nedeniyle bazı yollar bugün kapatılacak

İstanbullar dikkat: 1 Mayıs nedeniyle bazı yollar bugün kapatılacak

Otopsi ‘siyanür’ savcılık ‘intihar’ dedi

Otopsi ‘siyanür’ savcılık ‘intihar’ dedi

Sürücülerin korkusu rüyası sona eriyor: Zigana Tüneli 3 Mayıs’ta hizmete giriyor

Sürücülerin korkusu rüyası sona eriyor: Zigana Tüneli 3 Mayıs’ta hizmete giriyor

Haftalarca sürme ihtimali var! Tüm dünya karanlığa gömülebilir; uzmanlar tam tarih verdi

Haftalarca sürme ihtimali var! Tüm dünya karanlığa gömülebilir; uzmanlar tam tarih verdi

Uzmanlar uyarmıştı: İstanbul'da bir köprünün daha betonları döküldü itfaiye alarma geçti

Uzmanlar uyarmıştı: İstanbul'da bir köprünün daha betonları döküldü itfaiye alarma geçti