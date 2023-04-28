İzmir’de yanan 4 bloklu sitenin yöneticisi: İtfaiye aracının pompası arızalı olduğu için su basamadı

İzmir dün korku dolu anlar yaşadı...Yangın felaketi, yürekleri adeta ağza getirdi.Narlıdere ilçesinde bulunan 4 bloklu ve 8 katlı 40 daireden oluşan lüks site, akşam saatlerinde alevlere teslim oldu.Sitenin dış kaplamasının ahşap oluşu alevlerin kısa sürede büyümesine yol açarken, site sakinleri binayı tahliye etti.Bazı vatandaşların ise canını kurtarmak için balkonlardan atladığı öğrenildi.İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazöz, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA'lar ile AFAD ve UMKE ekipleri de yönlendirildi.6 kişinin dumandan etkilendiği 1 kişinin de hafif şekilde yaralandığı yangında can kaybı yaşanmazken, yangın sabah 06.00 sıralarında kontrol altına alındı.Sitedeki hasar ise gün ağarınca ortaya çıktı.Bu süreçte itfaiye ekibinin geç gelmesi ve araçların arızalı olması ise büyük tepki çekti.Yangının ikinci katta başladığını ifade eden site yöneticilerinden Coşkun Arslan, şu ifadeleri kullandı:İkinci katın koridoru yanıyordu. Yangına ilk olarak bizim kendi ekibimiz müdahale etti. Daha sonra itfaiye geldi. Herkes tahliye edildi. İlk gelen itfaiye aracının pompası arızalı olduğu için su basamadı. Geç kalındığı için yandı bitti.İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye merkezinin sitenin hemen arkasında olduğunu belirten Arslan, sözlerine şöyle devam etti:Bu bölgede metro çalışması olduğu için ağır tonajlı araçlar burada kalamıyormuş. 1 tane merdivenli araç, 1 tane de 2.5 tonluk araç kalabiliyormuş ama onlardan da biri arızalıydı. Diğer ilçelerden gelen itfaiyelerin desteğiyle söndürme çalışmaları yapıldı. Gelen araçların yetersizliği ve geç kalınma nedeniyle yangın çok hızlı büyüdü. Binanın kaplamasındaki yüksek sıcaklığa dayanıklı ahşabın arkasındaki petrol türevi olan izolasyon malzemesi nedeniyle de yangın büyüdü.Yangının çıkış nedeniyle ilgili de konuşan Arslan, “Yangın ilk çıktığı anda elektrik panolarına baktırdık. Panolarda hiçbir problem yoktu. Koridordaki bir elektrik kontağından yangının çıkmadığını söyleyebiliriz.” dedi.Yangının çıktığı bloğun sakinlerinden Bahadır Alev ise “Dışarıdan sesler duyunca kendimizi dışarıya attık. O hengamede çocuğumuzu aldık. İki tane de köpeğimiz vardı. Yangından korkup kaçtılar, onları kurtaramadık. İçeride incelemelerin tamamlanmasını bekliyoruz.” şeklinde konuştu.İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma devam ediyor.