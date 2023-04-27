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Bursa'nın gelin arabası Togg oldu: Anadolu kırmızısı gelin gibi süslendi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın verdiği söz üzerine kentte dünyaevine giren çiftin düğün arabası, Türkiye'nin gururu Togg oldu.

Ekleme: 27.04.2023 - 22:52 Güncelleme: 27.04.2023 - 23:06 / Editör: Ozge Selin
Bursa'nın gelin arabası Togg oldu: Anadolu kırmızısı gelin gibi süslendi
Yerli ve milli otomobil olan Togg, Türkiye'nin gündeminde yer almaya devam ediyor.

Şimdilerde sık sık yollarda görülen Togg, görenlerin adeta göğsünü kabartıyor.

Birçok vatandaş, bakanların kullandığı milli araca binerek ilk deneyimlerini gerçekleştirmiş ve büyük bir hayranlık duymuştu.

Togg, şimdi ise makam aracının yanı sıra gelin arabası olarak kullanıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa'dan 2. bölge 1. sıradan milletvekili adayı olarak kentte ziyaretlerde bulunmuştu.

Burada, kültür merkezinin açılışına katıldığı sırada bir genç Mustafa Varank'a perşembe günü evleneceğini söylemişti.

Bakan Varank da genci yanına alarak başladığı konuşmasında evlenecek çifte bir kıyak yaptı ve gelin arabasının Togg olacağını söyledi.

Anadolu kırmızısı Togg süslendi
Verilen söz ise bugün tutuldu.

Düğünde 'Anadolu kırmızısı' Togg gelin arabası yapıldı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bir çiçekçiye Togg'u süsleterek gelin arabası yaptı ve direksiyona geçti.

Konvoy eşliğinde gelin Habibe Fatsa Özdemir'in Gemlik'teki evine giden damat Hüseyin Özdemir ve Aktaş, buradan kornalar eşliğinde düğün salonuna geçti.

Aktaş, ülkenin gurur kaynaklarından birinin Togg olduğunu söyledi.

'Bursalı Togg'u bir gelin gibi adeta süsledik'
Bakan Varank'ın, çifte gelin arabası için söz verdiğini ve bunu gerçekleştirmenin de kendisine düştüğünü belirten Aktaş, şöyle konuştu:

Örf ve adetlerimiz doğrultusunda bu düğünümüzü gerçekleştireceğiz. Bursalı Togg'u bir gelin gibi adeta süsledik. İnşallah onların evlilikleri de Togg gibi farklı ve özel olur. Bütün halkımızın gıpta ettiği ve bir an evvel sahip olmak için can attığı Togg aracı, inşallah onların evliliğine hayır ve bereket getirir.

'Togg ülkemizin gururu'
Heyecanlarının kat kat arttığını dile getiren Özdemir, şu ifadeleri konuştu:

Çok çok mutlu oldum. Rüyaların gerçek olduğu bir günü yaşıyorum. Sağ olsun Bakanımız bu mutluluğu, iyiliği ve güzelliği layık gördü. Togg ülkemizin gururu. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere herkese teşekkür ederim.

'Hem üzüntülüyüm hem de çok mutluyum'
Gelin Habibe Özdemir ise Togg'da güvenlik görevlisi olarak çalıştığını dile getirerek, 'Çok heyecanlıyım. Hem üzüntülüyüm hem de çok mutluyum. Aslında Hüseyin ben ilk Togg'a girdiğimde, 'Kırmızı rengini bize versinler de gelin arabası yapalım.' demişti. Bunun üzerine kırmızı Togg gelin arabası oldu. Rabbim nasip etti.' dedi.
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