Terör operasyonunda gözaltına alınmıştı: HDP vekil adayı Ayten Dönmez tutuklandı

İstanbul’da terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik yürütülen operasyonda, bir dönem örgütün kırsal alan yapılanmasında yer aldığı ileri sürülen HDP Kocaeli vekil adayı Ayten Dönmez de gözaltına alındı. Dönmez, emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklandı.

İstanbul’da terör örgütü PKK’ya yapılan operasyonda, bir dönem PKK’nın dağ kadrosunda yer aldığı ileri sürülen HDP Kocaeli 13.sıra vekil adayı Ayten Dönmez gözaltına alındı.Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” ve “Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet” suçundan açık dosya kaydının bulunduğu tespit edilen Dönmez’in cep telefonuna el konuldu.Dönmez hakkında yapılan sorgulamada 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' ve 'Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet' suçlarından kaydı olduğu belirlendi. Öte yandan Dönmez'in terör örgütü PKK'nın eğitim alanında çekildiği belirtilen fotoğrafları da ortaya çıktı.Dönmez, emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklandı.