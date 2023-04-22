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ABB, muhtarın feryadına kulak tıkadı! Muhtarın kafasına taşla vurup 'öldü' diye bıraktılar

Ankara'da yer alan Kuzey Ankara Kentsel Dönüşüm projesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından çıkartılan kanunla yürütülen tek kentsel dönüşüm projesi olarak tarihe geçti. 2004 yılından itibaren Ankara'nın imajına zarar veren gecekondular temizlenip yerine sosyal konut ve rekreasyon alanları yapılarak halk sahiplerine teslim edildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı seçilen Mansur Yavaş'ın ilk işi ise; kentsel dönüşüm projesi içerisinde yer alan Keçiören İlçesi kısmının bakımını ve güvenliğini sağlayan ANFA'yı geri çekmek oldu. Bölge böylelikle alkol kullananların mekanı haline gelirken su ve elektrik tesisatları hırsızlar tarafından yağmalandı. Yeşiltepe Muhtarı Ferhat Aygün, ABB'ye defalarca uyarıda bulunduğu ve çözüm bulamadığı ağaçlık alanda alkol alan ve ateş yakan 5 kişiye uyarıda bulununca darp edildi. Gözü dönen saldırganlar yere düşen muhtarın kafasına taşla vurup öldü diye bırakıp kaçtı.

ABB, muhtarın feryadına kulak tıkadı! Muhtarın kafasına taşla vurup 'öldü' diye bıraktılar
Ekleme: 22.04.2023 - 10:19 Güncelleme: 22.04.2023 - 10:35 / Editör: Ozge Selin
ABB, muhtarın feryadına kulak tıkadı! Muhtarın kafasına taşla vurup 'öldü' diye bıraktılar
Ankara'nın kuzey giriş kapısını oluşturan bölgede, 2004 yılından itibaren Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ortaklaşa kurduğu TOBAŞ şirketinin müşavirliğinde yürütülen projeyle Ankara'nın imajına zarar veren gecekondular temizlenip yerine sosyal konut ve rekreasyon alanları yapılarak halk sahiplerine teslim edildi. Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi'nin başarısının birçok yönden Türkiye'de uygulanan emsal projelere örnek teşkil etti. Kuzey Ankara için Kuzey Ankara Kentsel Dönüşüm için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden kanun çıkartıldı. Kanunla yürüyen tek kentsel dönüşüm projesi olarak o dönem tarihe geçti.


ABB, muhtarın feryadına kulak tıkadı! Muhtarın kafasına taşla vurup 'öldü' diye bıraktılar

YAVAŞ'IN İLK İŞİ PROJENİN BİR KISMINI TERK ETMEK OLDU

Kuzey Yıldızı ismini alan bölgenin bakım ve güvenlik hizmetini Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait ANFA şirketine verildi. 2019 yerel seçimlerine kadar bölge Ak Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından güvenlik ve bakım işleri sorunsuz şekilde devam etti.

ABB, muhtarın feryadına kulak tıkadı! Muhtarın kafasına taşla vurup 'öldü' diye bıraktılar

Yerel seçimde ABB Başkanı seçilen Mansur Yavaş'ın ilk görevi Kuzey Yıldızı'nın Keçiören İlçesi'nde kalan kısmında ANFA'nın güvenlik ve bakım işlerini bıraktırdı. Keçiören İlçesi Yeşiltepe Muhtarı Ferhat Aygün'ün girişimleri ile alanın düştüğü durum ile ilgili haberi yapılması üzerine harekete geçen Ankara Büyükşehir Belediyesi görevlileri bölgeye gelerek temizlik ve ağaçların bakımını yaparak ayrıldı.

ABB, MUHTARIN FERYADINA KULAK TIKADI

Yeşiltepe Muhtarı Ferhat Aygün, ABB'ye; 'Keçiören Yeşiltepe Mahallesi Kuzey Ankara Rekreasyon alanı dahilinde yapılan sorumluluğu ANFA'da bulunan Akasya Sokak ile Orman Gülü Sokağın ortasında kalan ağaçlık alanda akşam saatlerinde alkol kullanılmakta olup bölgede yer alan elektrik ve su tesisatları yağmalanmıştır. Yukarıda belirtilen noktalarda güvenliğin sağlanması için bölgede güvenlik personelinin devriye atması hususunda gereğini rica ederim' şeklinde başvuru yazısı gönderdi. ABB cevabı ise; 'Bahsi geçen alan koruma planı dışındadır. Alanda görevli özel güvenlik amir şef ve personellerine konu iletilmiş olup gerekli uyarılar yapılmıştır' denilirken başka bir cevapta ise; 'Park ve rekreasyon alanlarında çevreye rahatsızlık durumunda vatandaşlarımız uyarılmakta olup olumsuz durumlarda personellerimiz emniyet birimlerine ve zabıta ekipleriyle irtibata geçmektedir. Bahsi geçen alan koruma planımız dışında olup personel sayımız yetersiz olmasından sebebiyle alanlarda bulunan özel güvenlik sayılarımızda artış sağlanmayacaktır' şeklinde yanıtlandı.

MUHTARI ÖLDÜ DİYE BIRAKTILAR

Yeşiltepe Muhtarı Aygün, akşam saatlerinde yetki alanı bölgesinde yer alan kısmında eksikleri kontrol ederek evine doğru yürümeye başladı. Akasya Sokak'ta bulunan ağaçlık alandan sesler geldiği duyan Aygün, aşağıya indiğinde 5 kişinin alkol alıp ateş yaktıklarını gördü. Grubun yanına giden Aygün, 'Bu alanda alkol almayın lütfen, çevreden şikayet geliyor ver rahatsız oluyorlar. Ağaçlık alan burası yangın çıkabilir' dedi. Bu üzerine küfür etmeye başlayan 5 kişi muhtara saldırarak darp etmeye başladı. 5 kişinin arasında kalan muhtar aldığı darbeler üzerine yere düştü. Grubun içerisinden bir kişi yerden aldığı taşı muhtarın kafasına vurması üzerine bayılarak çalılara doğru yuvalandı. Muhtarın öldüğünü düşünen 5 kişi öldü olay yerinden kaçtı.

ABB, muhtarın feryadına kulak tıkadı! Muhtarın kafasına taşla vurup 'öldü' diye bıraktılar

'DAHA ÖNCE UYARDIM'

Yaşanan olayı SABAH'a anlatan Yeşiltepe Muhtarı Ferhat Aygün, 'Bu bölge 2019 yılına kadar düzenli olarak korunuyor ve bakımı yapılıyordu. Sonra bu alanın koruma dışında olduğunu bize aktardılar. O süreçten sonra burası âtıl vaziyette kaldı. Alana alkol kullanan kişiler dadanmaya başladı. Bunun üzerine konuyu basına aktardım. Onlarda durumu köşelerinde yer verdi. Büyükşehir Belediyesi bunun üzerine bölgeye gelerek ağaçların bakımı ve çevre temizliği yaparak ayrıldılar. Ben tekrar durumu anlatan bir başvuruda bulundum.

Yanıt olarak tekrar aynı şeyi söylediler. Sokakların güvenliği 2 bekçi tarafından her gün düzenli şekilde kontrol ediliyor. Rekreasyon alanı olduğu için buranın sorumluluğu Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne aitti. Bölge yine sahipsiz kaldı ve ANFA tarafından devriye ya da herhangi bir bakım yapılmadı. ANFA'nın buradan elini çekmesinden sonra elektrik ve su tesisatlarını hırsızlar yağmaladı. Bunların hepsi milli servet. Yetişmiş olan ağaçlar bakımsız kaldı' dedi.

'MUHTAR OLARAK UYARIDA BULUNDUM'
Ağaçlık alandan ses gelmesi üzerine kontrol etmek amacıyla yanlarına indiğini aktaran Aygün, 'Ses gelmesi üzerine aşağıya indim. 5 kişi alkol alıp ateş yaktığını gördüm. Muhtar olduğumu ve bölgede alkol ve ateş yakmanın yasak olduğunu söyledim. TOKİ'de yaşayan insanların bu durumdan rahatsız olduğunu anlattı. Bunun üzerine küfür ederek saldırdılar. Bir ara yere düştüm. O sırada içlerinden biri yerden aldığı taşı kafama vurması sonucu bayılmışım. Uyandığımda çalıların arasında yatıyordum. Kimse yoktu.

Beni öldü diye bırakıp kaçmışlar. Bize yakın karakolu ve 112'i aradım. Gelen ekip ile birlikte hastaneye giderek darp raporu aldım. Polislerin şahısları arama çalışması devam ediyor. Ben orada insanlık yapmaya çalıştım. Onları uyarmak yerine polisi çağırıp resmi işlem yaptırsaydım ceza para cezası alacaktı. Onları düşünerek kendim konuşayım dedim ama onlar beni öldürmeye çalıştılar' şeklinde konuştu.


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