'Önce vatan' diyen vatandaşlar AK Parti Ankara Milletvekilleri adaylarını bağrına basıyor

Türkiye 23 gün sonra yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28'nci dönem Milletvekilliği seçimlerine doğru hızla ilerliyor. Yapılacak kritik seçim öncesi AK Parti Ankara İl Başkanlığı koordinesinde çalışmalarını yürüten Milletvekili adayları ise, çaldıkları her kapıda “önce vatan” diyen vatandaşların güler yüzü ve samimiyetiyle karşılaşıyor.Etimesgut İlçe Teşkilatı'nın düzenlediği iftar programında muhtar ve vatandaşlarla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve AK Parti Ankara Milletvekili adayı Fuat Oktay, “Yedili Maşa'nın bu Ankara Şubesi, çıkmış şöyle demiş: Biz de yollar, parklar yaptık ama bunların açılışını, reklamını yapmıyoruz. Yol yapmışlar ama kimse farkında değil. Hani rahmetli Cem Karaca'nın bir şarkısı var: şöyle diyor: “Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane parkında, ne sen bunun farkındasın nede polis farkında.” Bunlarınki de o hesap. Park yapmışlar, yol yapmışlar, ama ne gören var, ne duyan, ne sen bunun farkındasın, ne Ankara farkında. Bunlar ancak bir şeyin yolunu yapmayı bilirler. 2019 Yerel Seçimlerinden beri de o yolları döşüyorlar zaten. Kandil'e, FETÖ'ye, PKK'ya çıkan yolları döşüyorlar.” dedi. Son günlerde terör örgütünün sözde yöneticilerinin yaptığı açıklamalarla muhalefete yüklenen Oktay, “Bu bir diyettir. Parayı veren düdüğü çalarmış. Kandil bunlara diyor ki, siz, bizim oylarımızla seçildiniz, haddinizi bileceksiniz, diyetinizi ödeyeceksiniz. Bunlar da tıpış tıpış ödüyorlar. Bizzat itiraf ettiler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 100 kişi işe alınıyorsa, 35'i CHP, 15'i İYİ Parti, 15'i de diğerlerinden dediler. Diğerleri dediği HDP. Bu şekilde ödüyorlar diyetlerini. Milletvekili listelerinden FETÖ'cüleri doldurarak ödüyorlar. Terör elebaşısını hapisten çıkarma sözü vererek ödüyorlar. Fakat, terör destekçileri bununla da yetinmiyor. Bunlar kumar masasındalar. Terör destekçileri eli yükseltmişler. Sadece bakanlık vererek değil, yüzyıllık cumhuriyeti değiştirerek bu diyeti ödeyeceksiniz diyorlar. Bunlar da kendi tabirleriyle tıpış tıpış bu diyeti ödüyorlar.” ifadelerini kullandı.Seçim çalışmalarına Güdül ilçesinde yürüten AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız ise; Salihler, Güneyce ve Garipçe Mahallerinde hane ve esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Samimi bir ortamda geçen ziyaretlerin ardından Güdül merkezdeki çalışmaları yerinde inceleyen Yıldız, yürütülen restorasyon çalışmaları ile Güdül'ün önemli bir kültür ve turizm noktası haline geleceğini kaydetti. Yıldız ayrıca, “Tarım, hayvancılık ve turizmi güçlendirerek, Güdül'ü önemli bir kırsal kalkınma modeli örneğine dönüştürmeyi hedefliyoruz” dedi.. Daha sonra Türkiye-Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfının düzenlediği iftar ve Azerbaycan-Türkiye Dayanışma Gecesi programına katılan Yıldız, “Azerbaycan-Türkiye bir ananın iki oğlu, bir amalın iki kolu gibidir. Bir millet iki devlet anlayışıyla Azerbaycan'la kurduğumuz güçlü ilişki, Türk Devletler Teşkilatı ile devam ediyor. Türk Devletler Teşkilatının yoluna güçlü adımlarla devam edebilmesi için Cumhurbaşkanımız Sayın. Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği çok önemli.” ifadelerini kullandı.Ankara'nın Akyurt ilçesini ziyaret eden Osman Gökçek ise esnafları ziyaret etti. Yolda karşılaştığı vatandaşlarla da sohbet eden AK Parti 2. bölge milletvekili adayı Osman Gökçek, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimin önemini anlattı. Gökçek seçimlerin bir beka konusu olduğunu dile getirerek “Kandil'de bekleyen teröristlere geçit vermek istemiyorsak, terörist başlarının hapishanelerden salınmasını istemiyorsak, çocuklarımızın geleceğini, ülkemizin geleceğini düşünüyorsak AK Parti'yi bir kez daha iktidara getirmek zorundayız” dedi.AK Parti Ankara 3.bölge mv adayı Halil Hotaman ise çalışmalarına Etimesgut ilçesi Şeker mahallesinde devam etti, Mahalle Muhtarını ve şeker mahallesi esnafını ziyaret eden Hotaman daha sonra vatandaşlarla sohbet etti. Semt pazarında pazar esnafı ve alışveriş yapan vatandaşlara “Soğan mı vatan mı” sorusunu yöneltti. Samimiyetiyle ön plana çıkan Hotaman'a cevap veren bir vatandaş “Ülke soğanla kazanılmadı, soğana değişmeyiz” dedi.