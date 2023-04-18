Tarım Kredi'de sabit fiyat uygulaması 1 ay daha uzatıldı

Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde Ramazan ayı boyunda temel gıda ve temizlik ürünlerinde fiyatlar sabitlenmişti. Yapılan açıklamaya göre 900 üründe geçerli olmak üzere sabit fiyat uygulaması 1 ay daha uzatıldı.

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri toplumsal dayanışmanın ve yardımlaşmanın arttığı, bolluk ve bereket ayı olan Ramazan'da vatandaşlara destek olmak amacıyla temel gıda ve temizlik ürünlerinde fiyatları sabitledi. 900 üründe fiyat sabitleme durumunun Ramazan ayı sonrasında da süreceği açıklandı.Gıda ve temizlik başta olmak üzere 900 çeşit üründe fiyat sabitleme uygulaması Tarım Kredi Marketlerinde 1 ay daha uzatıldı.Tarım Kredi'de satışı devam eden pirinç, nohut, fasulye, mercimek, ayçiçek yağı, salça, zeytin, çay, şeker, ESK'ya ait et ürünleri gibi temel gıda ürünleri ile deterjan, sabun çeşitleri, peçete ve kâğıt havlu gibi temizlik ürünlerini içeren yaklaşık 900 ürün çeşidinde Ramazan sonrası 1 ay daha fiyat artışı yapılmayacak.