Meral Akşener'den CHP'lileri kızdıracak Muharrem İnce açıklaması: Aday olması anasının ak sütü gibi helaldir

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, tv100 canlı yayınında Ece Üner'in sorularını yanıtladı. Meral Akşener, Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. Akşener, Muharrem İnce'ye tepki gösteren CHP'lileri eleştirdi.Muharrem İnce'nin lince uğramasını doğru bulmadığını belirten Akşener, ''Millet İttifakı'nın içinde yer almasını isterdim ama CHP'den kopmuş bir arkadaşımız olduğu için CHP'nin getirmesi gereken bir durumdu, memnuniyet duyardım. Sayın İnce'nin bir linçe tabi tutulmasını doğru bulmuyorum.Sayın İnce ve Oğan'ın aday olma hakları analarının ak sütü gibi helaldir. Kuralları yerine getirmiş Türkiye'de yaşayan her bir vatandaş cumhurbaşkanı adayı olma hakkında sahiptir. Yüzer bin imza ile aday oldular. Bu saygı duyulacak bir iştir. Sayın İnce'nin lince tabi tutulmasını doğru bulmuyorum. İnce'nin oyları hakkında bir bilgim yok'' ifadelerini kullandı.