İYİ Parti'nin seçim afişi komünist diktatör Mao'nun propaganda posterine benzetildi

İYİ Parti kurucularından olduğu Yedili Masa'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına istemeye istemeye razı olarak seçim çalışmalarına başladı.14 Mayıs'a az bir süre kala partilerin seçim afişleri de ortaya çıkmaya başladı.İYİ Parti'nin afişinde, illüstrasyon çizimlerle Atatürk'ün, Meral Akşener'in ve çeşitli demografilerden vatandaşların yer aldığı görüldü.Ancak afiş incelendiğinde dikkat çeken bir benzerlik ortaya çıktı. İYİ Parti'nin seçim afişinin, Çin Komünist Partisi'nin Mao Zedung'un döneminde propaganda için kullandığı posterlere benzediği görüldü.Milliyetçilik vurgusunu dilinden düşürmeyen İYİ Parti'nin bu tercihi şaşkınlıkla karşılandı.Öte yandan Akşener, 2 yıl önce YouTube'da Armağan Çağlayan'ın sunumuyla yayınlanan 'Gör Beni' isimli programda eşinin eski bir Mao'cu olduğunu söylemişti.Akşener, "Eşim CHP Üst Kurul delegesi bir babanın oğlu, orada ortanın solunun biraz daha soluna geçmiş, o devirde Maocu olmuş. Sanırım Doğu Perinçek benden hiç hoşlanmaz, muhtemelen bir Maocu neferini ülkücü edip evlendiğim içindir." demişti.Son olarak ise İYİ Parti'nin daha önceki afişlerinde Meral Akşener ile birlikte Kemal Kılıçdaroğlu kullanılmıştı.Bir başka afişte ise; Yavaş ve İmamoğlu bulunuyordu. Afiş fotoğrafında ise “Birlikte Kazanacağız” sloganı kullanılmıştı.