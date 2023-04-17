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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ölümünün 30. yılında Turgut Özal'ı andı

Türkiye'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal vefatının 30'uncu yılında mezarı başında anıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da sosyal medya heasabından açıklama yaptı.

Ekleme: 17.04.2023 - 14:44 Güncelleme: 17.04.2023 - 14:46 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ölümünün 30. yılında Turgut Özal'ı andı
Türkiye'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, ölümünün 30'uncu yıldönümünde Topkapı'daki mezarı başında anıldı.

Anma törenine İstanbul Vali Yardımcısı Günay Bozkurt, TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Naim Çoban, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Levent Ergün, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ülkü Sakalar, Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi ile Özal'ın oğlu Efe Özal, torunları ve vatandaşlar katıldı.

Törende Özal'ın kabrine askerler tarafından çelenk bırakıldı. Daha sonra İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş tarafından dua okundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ölümünün 30. yılında Turgut Özal'ı andı

Anma töreninin ardından konuşan Turgut Özal'ın oğlu Efe Özal, '30 sene oldu, bizim için uzun bir süre ama baktığınız vakitte bir ülke için çok uzun süre değil. Müzenin de dün açılışı oldu. Bakarsanız rahmetli 1927'de Cumhuriyet'in kuruluşundan 4 sene sonra doğmuş, tamamen devlet okullarında okumuş. Anne babası memur bir kişi, aynı okullarda okuyamamış tayinlerden dolayı. Ama şunu görüyorsunuz, bu dönemlerde gençlerde ümitsizlik var. Bu ülkenin içinden bu devlet, böyle insanlar yetiştirebiliyor. Bunun en güzel örneklerinden bir tanesi, bunların hatırlanmasının daha doğru olduğunu düşünüyorum. Biz özlüyoruz, ben buraya ara ara da geliyorum. Çok farklı kesimlerden çok farklı yaşlardan insanları hep görüyorum. 30 sene sonra bunların olabilmesi de ayrı bir mutluluk, gurur verici. Allah rahmet eylesin diyorum' dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN MESAJ

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı; Vizyonuyla ve çalışkanlığıyla ülkemizin büyümesine, kalkınmasına büyük katkısı bulunan 8'inci Cumhurbaşkanımız Sayın Turgut Özal'ı vefatının 30'uncu yılında saygıyla, rahmetle yâd ediyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ölümünün 30. yılında Turgut Özal'ı andı
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