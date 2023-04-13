PKK'dan Kılıçdaroğlu ve 7'li koalisyona bir destek daha: AK Parti-MHP ittifakını yenilgiye uğratmak gerek

Terör örgütü PKK, 7'li koalisyona destek veren açıklamalarını sürdürüyor. Cumhur İttifakı'nın seçimi kazanması halinde tarihin tozlu sayfalarına karışma korkusu yaşayan terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticileri, Kemal Kılıçdaroğlu'na desteklerini peş peşe açıklıyor. Son açıklama PKK Merkez Komite Üyesi Helin Ümit'ten geldi. Ümit, "AK Parti-MHP faşizminin bu seçimlerde yenilgiye uğratılması çok önemli. Burada küçük hesap yapmamak lazım." ifadelerini kullandı.Terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticileri Duran Kalkan, Mustafa Karasu, Sabri Ok, Bese Hozat, Murat Karayılan ve Cemil Bayık daha önce yaptıkları açıklamalar ile 6'lı koalisyonun HDP'nin de eklenmesi ile 7'li olarak yoluna devam etmesini desteklediklerini, seçimde Kılıçdaroğlu'nun yanında olduklarını bildirmişlerdi. PKK'nın bir üst düzey yöneticisi daha bu kervana katıldı. Örgütün Merkez Komite Üyesi Helin Ümit yaptığı açıklamada, PKK için bu seçimde Cumhur İttifakı'nın kaybetmesinin ne kadar önemli olduğunu gözler önüne seren ifadeler kullandı.Umudunu tamamen 7'li koalisyona bağlayan örgüt adına açıklama yapan Helin Ümit şu ifadeleri kullandı:Bugün Türkiye'de bir seçim süreci var ya, bir umut varsa, bir değişim arayışı varsa halen Türkiye'nin demokratikleşebileceğine daşr beklentiler varsa bu Zap'taki, Avaşin'deki, Metina'daki savaşın sonucudur. Bunu herkesin böyle bilmesi lazım. Eğer AK Parti-MHP ittifakı sonuca ulaşsaydı, amaçlarına ulaşsaydı, bugün Türkiye'de kimse ağzını açamazdı. Eğer PKK savaşır durumda olmasaydı kimse Erdoğan'a, AK Parti-MHP ittifakına sesini çıkaramazdı. Bunu herkesin böyle bilmesi lazım. Türkiye'de gerçek muhalefet yapabilmek, muhalif güç olabilmek demek aslında Kürt halkının yanında durabilmekten geçiyor. Onu yapamayan hiçbir şeyi yapamaz. Türkiye toplumunun da Türkiye'deki demokratik kesimlerin de bu gerçekliği çok iyi anlaması lazım.Kırmızı bültenle aranan terörist sözlerini şöyle sürdürdü:Türkiye tarihinin en kritik, en önemli seçim süreçlerinden bir tanesi yaşanıyor. Bir iktidar değişimi değil, iktidarın el değiştirdiği bir seçim olarak görmemek lazım. Daha stratejik, aslında Türkiye'deki sistemin karakterinin belirleneceği bir seçim süreci oluyor. AK Parti-MHP ittifakı yolun sonundadır, sonuna gelmiştir. Bölge açısından çok ciddi tehlikedir, tehdittir. AK Parti-MHP faşizminin bu seçimlerde yenilgiye uğratılması çok önemli. Burada küçük hesap yapmamak lazım.