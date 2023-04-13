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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Biz Togg diyoruz onlar soğan diyor

Seçim için faaliyetlere odaklanmanın gerektiğini söyleyen Numan Kurtulmuş, Türkiye'yi sayısı belli olmayan koalisyona bırakmayacaklarını vurguladı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Biz Togg diyoruz onlar soğan diyor
Ekleme: 13.04.2023 - 09:51 Güncelleme: 13.04.2023 - 09:52 / Editör: Ozge Selin
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Biz Togg diyoruz onlar soğan diyor
Seçime sayılı günler kala partiler çalışmalarını sürdürüyor.

Ramazan ayı dolayısıyla partililer iftar programlarında bir araya geliyor.

Ankara'da AK Parti Altındağ İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programına AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti'nin Ankara milletvekili adayı isimler, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, AK Parti Altındağ İlçe Başkanı Fatih Bildik ve partililer katıldı.

Kurtulmuş, iftar sonrasında yaptığı konuşmada, milletçe geçilen zor günlerin yüksek dayanışma, yardımlaşma ve kardeşlik ruhuyla kısa sürede atlatılacağını söyledi.

'Her gün bir açılış yapıyoruz'

14 Mayıs seçiminin önemine de değinen Kurtulmuş, muhalefetin soğan gündemine şu sözlerle karşılık verdi:

Sayın Cumhurbaşkanımızın şöyle faaliyetlerine bir bakın. Her gün bir yerde bir açılış. Burada Gar'da Ankara metrosunun açılışı yapıldı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da Başakşehir- Çam Sakura metrosunun açılışı yapıldı. Hemen ertesi günü Tuzla'da TCG Anadolu Gemisi, dünyanın en önemli İHA ve SİHA'ları olan uçak gemisi hizmete alındı. Her gün bir açılışla devam ediyor.

Biz Togg diyoruz adamlar soğan diyor. Biz TCG Anadolu diyoruz, adamlar sarımsak diyor. Biz Türkiye için metroları, hızlı trenleri konuşuyoruz. Onlar masada nasıl oturacaklarını, listelerde kimin nereden aday göstereceklerini konuşuyor. Biz Türkiye'nin önünü, Türkiye Yüzyılı vizyonunu yüklenecek 600 tane adayımızı, böyle kapı gibi adayımızı, zımba gibi adayımızı çıkartıyoruz. Onlar kendi aralarındaki adaylarının ne şekilde CHP listelerinden bölüştürüleceğinin hesabını yapıyorlar.
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