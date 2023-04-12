Yağmur kazaları da beraberinde getirdi: Bitlis'te kayganlaşan yolda şarampole yuvarlanan sürücü yaralandı

Türkiye, nisan ayının ortalarına yaklaşılırken bir kez daha yağmurlu havanın etkisi altına girdi.Yurdun güneyinde yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su taşkınları yaşandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de, vatandaşları su baskınlarına karşı uyardı.Şiddetli yağışlar, kazaları da beraberinde getirdi. Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yağmur nedeniyle sürücülerin görüş mesafesi azaldı ve yollar kayganlaşmaya başladı.Zeki Yağmur idaresindeki tır da seyir halinde olduğu sırada kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü hafif yaralandı. Tırın bölgeden kaldırılması için çalışmalar devam ediyor.