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Beyaz Gazete
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Yağmur kazaları da beraberinde getirdi: Bitlis'te kayganlaşan yolda şarampole yuvarlanan sürücü yaralandı

Tır şoförü, yağış nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda seyir halindeyken kontrolü kaybetti.

Ekleme: 12.04.2023 - 16:31 Güncelleme: 12.04.2023 - 16:36 / Editör: Ozge Selin
Yağmur kazaları da beraberinde getirdi: Bitlis'te kayganlaşan yolda şarampole yuvarlanan sürücü yaralandıTürkiye, nisan ayının ortalarına yaklaşılırken bir kez daha yağmurlu havanın etkisi altına girdi.

Yurdun güneyinde yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su taşkınları yaşandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de, vatandaşları su baskınlarına karşı uyardı.

Yollar kayganlaştı

Şiddetli yağışlar, kazaları da beraberinde getirdi. Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yağmur nedeniyle sürücülerin görüş mesafesi azaldı ve yollar kayganlaşmaya başladı.

Sürücü yaralandı

Zeki Yağmur idaresindeki tır da seyir halinde olduğu sırada kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü hafif yaralandı. Tırın bölgeden kaldırılması için çalışmalar devam ediyor.

Yağmur kazaları da beraberinde getirdi: Bitlis'te kayganlaşan yolda şarampole yuvarlanan sürücü yaralandı
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