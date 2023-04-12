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Firari FETÖ'cüden İYİ Partili İdris Naim Şahin'e dua! Adaylığı partiyi karıştırmıştı...

Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, İYİ Parti Ordu 1'nci sıradan milletvekili adayı gösterildi. FETÖ ile bağlantılı isimlerden olduğu iddia edilen Şahin'in adaylığı İYİ Parti'yi karıştırdı. Peş peşe istifa haberleri gelirken, krizi daha da derinleştirecek cinsten bir gelişme yaşandı. Firari FETÖ imamlarından Ahmet Bedir, İdris Naim Şahin için dua etti.

Firari FETÖ'cüden İYİ Partili İdris Naim Şahin'e dua! Adaylığı partiyi karıştırmıştı...
Ekleme: 12.04.2023 - 14:23 Güncelleme: 12.04.2023 - 14:35 / Editör: Ozge Selin
Firari FETÖ'cüden İYİ Partili İdris Naim Şahin'e dua! Adaylığı partiyi karıştırmıştı...
FETÖ'cü isimlerle yakınlığı ile bilinen İdris Naim Şahin, İYİ Parti Ordu 1'nci sıradan milletvekili adayı oldu. Bu gelişme sonrası Ordu İYİ Parti teşkilatından peş peşe istifa haberleri geldi. FETÖ ile yakınlığı dikkat çeken Şahin'e, firari FETÖ'cülerden Adem Bedir, sosyal medya üzerinden dua etti.

İYİ PARTİ, İDRİS NAİM ŞAHİN'E BAŞKÖŞEYİ VERDİ

İYİ Parti Ordu 1'nci sıra milletvekili adaylığı İdris Naim Şahin'e verildi. FETÖ ile derin ilişkileri olduğu belirtilen Naim Şahin'e İYİ Partili isimlerden tepki yağdı.

PEŞ PEŞE İSTİFALAR

İYİ Parti'nin İdris Naim Şahin ismine birinci sırayı vererek vekil adayı yapması sonrası teşkilatlar karıştı. İYİ Parti'den İdris Naim Şahin ismi nedeniyle istifa edenler oldu.

FİRARİ FETÖ'CÜDEN İDRİS NAİM ŞAHİN'E DUA

FETÖ ile ilişkileri nedeniyle tepkilerin odağında olan İdris Naim Şahin'e, firari FETÖ imamlarından Ahmet Bedir, sosyal medya üzerinden dua etti. Bedir, İdris Naim Şahin'in, 'Millet bizi çağırıyor' şeklindeki paylaşımını alıntılayarak, 'Allah'ım, bu insanı insi şeytanlardan koru! Amin!' yazdı. Firari FETÖ'cünün, İdris Naim Şahin'e dua etmesi kamuoyunda tepki çekti.

Firari FETÖ'cüden İYİ Partili İdris Naim Şahin'e dua! Adaylığı partiyi karıştırmıştı...

AYTUN ÇIRAY: ŞOK OLDUM

İYİ Parti'den zehir zemberek sözlerle adaylığını çeken Aytun Çıray, İdris Naim Şahin ile ilgili dikkat çeken bilgiler paylaştı. Çıray, 'Geldiğimiz noktada adaylığımı geri çekmeden önce bu şahsın Ordu 1. sıradan aday yapılacağını öğrendiğimde adeta şok oldum.' derken, İYİ Parti'nin daha önce de Şahin'i Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday göstermeye çalıştığını, Ümit Özdağ ve kendisinin bu karara karşı çıkarak engellediğini söyledi.

Çıray, şu ifadeleri kullanmıştı:

Sayın Süleyman Soylu yeni İçişleri Bakanı. Ben de 'FETÖ'yü Araştırma Komisyonu' üyesiydim.

Komisyon için ünlü ve deneyimli emekli edilmiş Emniyet Müdürlerimiz, Generallerimize danışıyordum. 'Emniyet'teki FETÖ'cüler nasıl temizlenir?' diye sordum. 'İdris Naim Şahin kimleri vali, müdür, bürokrat olarak atadıysa tamamını görevden almakla başlanmalı' dedi. Ben de bunu Sayın Soylu'ya sözlü ve yazılı ilettim. 'Tetkik edin' dedim. Nitekim Sayın Soylu -sadece ben söyledim diye olmayabilir- onları görevden aldı. Daha sonra İYİ Parti'yi kurduk. Yönetimde birlikte olduğumuz sayın Ümit Özdağ bana geldi ve dedi ki; İdris Naim Şahin'i bizim parti Ordu Belediye Başkanı adayı yapıyor. Bunu kabul edemem.' Haklıydı, birlikte direnerek, hatta 'İstifa ederiz' diyerek adaylığını önledik. Bunu Genel Başkan'ın 'yanıltılmış' olabileceğine bağladık.

Geldiğimiz noktada adaylığımı geri çekmeden önce bu şahsın Ordu 1.sıradan aday yapılacağını öğrendiğimde adeta şok oldum. Aynı suda niye iki kez yıkanılsın ki? Bunun üzerine... Nitekim Türk Polis Teşkilâtı'nın abide insanlarından, FETÖ kumpasları mağduru Emin Arslan bir twit atarak İdris Naim Şahin ile ilgili olarak, 'Emniyet teşkilâtının FETÖ'ye peşkeş çekildiği dönemin İçişleri Bakanı' diye yazdı. Şu anda İYİ Parti listelerine bakın. Elâzığ 1.sıra Fethullah'a 'Allah dostu' diyen biri. Kars 1.sıra adayı Menzilci görünüyor.
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