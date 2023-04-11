  • USD: 19,24 - 19,27
  • EURO: 20,98 - 21,02
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Erzurum'da köy halkına saldıran kurt, 4 kişiyi yaraladı

Tortum ilçesinde köylülere saldırmasının ardından öldürülen kurdun laboratuvarda yapılan analizlerde kuduz olduğu tespit edildi.

Ekleme: 11.04.2023 - 12:20 Güncelleme: 11.04.2023 - 12:22 / Editör: Ozge Selin
Erzurum'da köy halkına saldıran kurt, 4 kişiyi yaraladıErzurum'da kuduz paniği yaşandı.

Tortum ilçesinin 172 nüfuslu kırsal mahallesi Kireçli'de, dün sabah saatlerinde korku dolu anlar yaşandı.

Evinden hayvanlarını beslemek için ahıra giden 52 yaşındaki 6 çocuk annesi Destegül Uğurlu, dışarı çıktığı sırada kurtla karşılaştı.

4 kişiye saldırdı

Saldıran kurt, Destegül Uğurlu'yu çenesinden ısırarak ağır yaraladı. Kurtla dakikalarca mücadele eden Uğurlu'nun yardım çığlıklarına köylüler koştu. Kurt daha sonra köyün içinde 3 kişiye daha saldırarak çeşitli yerlerinden yaraladı.

Erzurum'da köy halkına saldıran kurt, 4 kişiyi yaraladı

Tüfekle öldürüldü

Kurdu yakalamak için köpeklerle peşine düşen köylüler, bir mağarada kıstırdıkları kurdu av tüfeği ile vurarak öldürdü.

Olayı haber alan jandarma ekipleri de köye geldi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kurt saldırısını hafif yaralarla atlatan İlhami Akbulut ve Vediye Kırmızıaslan, Tortum Devlet Hastanesi'nde ayakta tedavi edilerek taburcu oldu.

Öte yandan çenesinden ağır yaralanan Destegül Uğurlu ile bacağından ısırılan Serdar Aydınlı ise Erzurum'a getirildi. Serdar Aydınlı, Erzurum Şehir Hastanesi acil servisindeki tedavisinin ardından taburcu edilirken Destegül Uğurlu ise Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Çene Cerrahisi Kliniğinde tedavi altına alındı.

Erzurum'da köy halkına saldıran kurt, 4 kişiyi yaraladı

Kuduz aşısıyla önlem aldılar

Kuduz şüphesi üzerine kurdun kafası, Erzurum Veteriner Araştırma Enstitüsü'ne gönderildi. Kurdun yaraladığı 4 kişi ile tüm kedi ve köpekler aşılandı.

Kuduz tespit edildi

Gelen son bilgilere göre, laboratuvarda yapılan analizlerde kurdun kuduz olduğu tespit edildi. Karantinaya alınan mahalleye hayvan giriş ve çıkışı yasaklandı. Alınan karar üzerine jandarma, köyün giriş ve çıkışlarında önlem aldı.

Kurdun yaraladığı 4 kişinin kuduz tedavisinin sürdüğü bildirildi.

'Çene cerrahisinde müdahalesi planlanıyor'

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Acil Anabilim Dalı öğretim görevlisi Doç. Dr. İbrahim Özlü, şu ifadeleri kullandı:

Kurdun yüzünü yaraladığı Destegül Uğurlu'nun tahlil ve tetkiklerini yaparak ilaç tedavisine başladık. Yaralarının ve kesiklerinin düzelmesi için ilgili cerrahi kliniklerle konsülte ettik. Çene cerrahisinde müdahalesi planlanıyor. Müdahalesi belirli bir süre sonra planlanacak. Çünkü enfeksiyon açısından riskli. Kuduz açısından da gerekli ilacı verdik ama sonuçta hastanın bir enfektif durumu var, iyileşme sürecini bekleyerek gerekli tedavisi yapılacak.

'Kemik ve yumuşak dokuda hasar var'

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Hekimi Prof. Dr. Ümit Ertaş da şöyle konuştu:

İlk belirlemelere göre kemik ve yumuşak dokuda hasar var. Çene kemiğinde bir problem varsa hem onu hem de yumuşak doku tamirini yapacağız. Kuduz enfeksiyonu yayılmaması için tıbbi bir bekleme süresi var. 5-7 gün arası sürebilir. Kurt da öldürülmüş. Onun da kafası adli tıbba gönderilerek beyninde kuduz olup, olmadığı incelenecek. Çabuk belli olursa, hemen ameliyata alırız. Erken ameliyat zarar vereceği için bekletiyoruz.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
AK Parti'nin seçim beyannamesi bugün açıklanacak
İyi Parti, FETÖ'yü öven İrfan Sönmez'i birinci sıradan vekil adayı yaptı
Yunanistan'da '12 mil' meselesi yeniden gündem! O tarihe dikkat çektiler: Tansiyon yükselebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Selçuk Bayraktar arasında 'Kızılelma' diyaloğu
Şehit ailelerinden, küfürbaz Lütfü Türkkan’ın aday gösterilmesine sert tepki: 'Bırakın Meclis'i Türkiye'de bile yeri yok'
Muharrem İnce'nin Millet İttifakı isyanı: Davet edilmedik, yok sayıldık
Kuzey İrlanda’da yüksek tansiyon: Biden'a bombalı saldırı engellendi
Kılıçdaroğlu kendi imzasıyla CHP'yi nakavt etti! Listeden kurcaladıkça kriz çıkıyor
Türkiye yine manşetlerde! Dünya TCG Anadolu'yu böyle gördü: Ezber bozan gemi
AK Parti'nin seçim kampanyasında kullanacağı sloganlar belli oldu
Temel Karamollaoğlu Türkiye'nin gururu olan SİHA'ları hedef aldı: Hepsi hikaye
İYİ Parti 3. sıra milletvekili adayı Elif Akyol Tosun istifa etti
CHP yandaşı Enver Aysever'den 'liste' tepkisi: İzmirliler kendisini jiletleyecek
CHP Denizli'de ithal aday tartışması: Denizli’deki CHP’liler ithal adayı içine sindiremez
Bakan Murat Kurum: Herkesin İstanbul'u için çalışmaya hazırız
CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde ateş açan zanlıların görüntüleri ortaya çıktı: Araçta çalan PKK yanlısı şarkı detayı dikkat çekti
Dün CHP'yi listeler üzerinden eleştiren İsmail Saymaz bugün Halk TV ile yollarının ayrıldığını duyurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine destek veren genel başkanlarla birlikte TCG Anadolu'da SİHA'lar önünde poz verdi
Selçuk Bayraktar'dan TCG Anadolu mesajı: Muharebe tarihinde devrim olacak
Bakan Çavuşoğlu Türkiye Rusya İran ve Suriye arasındaki dörtlü zirvenin tarihini açıkladı
Bazı yollar kapatılacak! Alternatif güzergahlar açıklandı

Bazı yollar kapatılacak! Alternatif güzergahlar açıklandı

11 Nisan hava durumu: 21 kent için sarı kodlu uyarı!

11 Nisan hava durumu: 21 kent için sarı kodlu uyarı!

Madeni paraların boyutu küçülüyor

Madeni paraların boyutu küçülüyor

Bir daha kimse göremeyecek: Dağların arasından geçip ulaşmak için kilometrelerce yol yürüyorlar

Bir daha kimse göremeyecek: Dağların arasından geçip ulaşmak için kilometrelerce yol yürüyorlar

WhatsApp'a beklenen özellik nihayet geliyor! Artık kişi eklemek çok daha kolay olacak

WhatsApp'a beklenen özellik nihayet geliyor! Artık kişi eklemek çok daha kolay olacak

Toprak altında gizli dehliz bulundu: Şimdiye kadar kimse bilmiyordu Saraçhane'den çıktı

Toprak altında gizli dehliz bulundu: Şimdiye kadar kimse bilmiyordu Saraçhane'den çıktı