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Seccade saygısızlığına 'suspus' oldular: Kılıçdaroğlu'nun ortakları tepki çeken poza neden sessiz?

7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun müslümanların namaz kılarken secde etmek için kullandıkları seccadeye ayakkabı ile basarak büyük bir saygısızlığa imza atması Türkiye'nin gündemine otururken, konuyla ilgili koalisyonun diğer üyeleri Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın sessiz kalması dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan; Kılıçdaroğlu ile aynı karede bulunan Canan Kaftancığlu'nun da konu hakkında konuşmadığı ve özür dilemekten kaçındığı görüldü.

Seccade saygısızlığına 'suspus' oldular: Kılıçdaroğlu'nun ortakları tepki çeken poza neden sessiz?
Ekleme: 1.04.2023 - 23:46 Güncelleme: 1.04.2023 - 23:52 / Editör: Ozge Selin
Seccade saygısızlığına 'suspus' oldular: Kılıçdaroğlu'nun ortakları tepki çeken poza neden sessiz?
7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ayakkabı ile seccadeye basarak poz verdi. CHP yandaşı hesaplar sosyal medyadan Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı için önce 'photoshop' dese de sonra gerçeği kabul etmek zorunda kaldı. CHP'ye yakın gazeteci, troll ve sözde din adamları da Kılıçdaroğlu'nun tepki çeken pozunu aklama ve masum gösterme yarışına girdi.

CANAN KAFTANCIOĞLU NEDEN SESSİZ?

Kemal Kılıçdaroğlu, verdiği poz ile ilgili 'üzgünüm' dese de, Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığının iftar buluşmasındaki açıklamasında vatandaşın haklı tepkisini operasyon ve iftira olarak nitelemekten de geri durmadı. Kılıçdaroğlu ile aynı karenin içerisinde bulunan Canan Kaftancıoğlu da konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

KILIÇDAROĞLU'NUN ORTAKLARI 'SUSPUS'

Öte yandan; 7'li koalisyonun diğer üyeleri olan Kılıçdaroğlu'nun ortakları, Temel Karamollaoğlu, Meral Akşener, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun seccade pozu konusunda sessiz kalması da dikkatlerden kaçmadı.

İLK AÇIKLAMA İSMAİL SAYMAZ'DAN!

CHP, vatandaşların tepkisi sürerken açıklama yapamadı. Bu sırada CHP'nin açıklaması olduğu belirtilen açıklamayı Genel Merkez tarafından fonlanan Halk TV Yazarı ve yorumcusu İsmail Saymaz yaptı. Saymaz, 'Söz konusu fotoğraf Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İstanbul İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu ile birlikte katıldığı kalabalık bir iftar buluşmasının ardından çekilmiştir. Fotoğraf çekimi sırasında yaşanan yoğunluk ve fotoğraf çektirmek isteyenlerin telaşı nedeniyle, yerde bulunan seccade fark edilememiştir. Bu tür durumlara yönelik hassasiyeti herkes tarafından bilinen Genel Başkanımız ve İl Başkanımızın, ortaya çıkan bu talihsiz durum nedeniyle çok üzgün olduğunu belirtmek isteriz.' ifadelerini kullandı.

CHP de daha sonra aynı açıklamayı basın ile paylaştı.

Seccade saygısızlığına 'suspus' oldular: Kılıçdaroğlu'nun ortakları tepki çeken poza neden sessiz?

NEVŞİN MENGÜ: SECCADE ARAPÇA HALI DEMEKTİR

'Anadolu'nun hamurunda olan Hristiyan gelenekle mi karışıyor' diyen Nevşin Mengü, 'İslam şey değildir ki, ikonların öpüldüğü tapınıldığı falan bir din değildir tam tersine yani aslında bakın islamda, ibadet etmek için camiye bile gerek yoktur ki bırakın seccadeyi. Seccade zaten arapça halı demek arkadaşlar bak Allah aşkına dindar olanlarınız heralde iyi kötü biliyordur arapça alfabe okumayı gidin şu Taksim'de halı satan dükkanlara seccade yazar arapça, halı demek yani altına temiz bir halı koyuyorsun tabiki tapınırken yüzünü yere koyduğun için.' sözlerini kullandı.

Seccade saygısızlığına 'suspus' oldular: Kılıçdaroğlu'nun ortakları tepki çeken poza neden sessiz?

LEVENT GÜLTEKİN: KUTSALLIĞI NEREDEN GELİYOR?

Levent Gültekin, 'Seccade denilen şey küçük bir halı parçası, kutsallığı nereden geliyor? Seccade olarak tasarlanmış bir şey, bir yerde örtü veyahut halı olarak kullanılamaz mı? Dertleri seccade değil, din istismarı.' dedi.

Seccade saygısızlığına 'suspus' oldular: Kılıçdaroğlu'nun ortakları tepki çeken poza neden sessiz?
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