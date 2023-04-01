Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerleri belli oldu! Başkan Erdoğan birinci sırada

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için takvim işliyor.Cumhurbaşkanı seçiminde yarışacak Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın yer aldığı kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.BAŞKAN ERDOĞAN BİRİNCİ SIRADABaşkan Recep Tayyip Erdoğan'ın pusuladaki sıralaması 1 oldu. Buna göre Başkan Erdoğan pusulada birinci sırada yer alacak. Memleket Partisi'nin adayı Muharrem İnce ikinci sırada yer alırken, 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdoğlu 3. sırada yer aldı. ATA ittifakının adayı Sinan Oğan da 4. sırada yer alıyor.