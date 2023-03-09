Türkiye, Yunanistan'ın talebi üzerine ölen makinistin babasını iade edecek

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın onayı ile Dimitrios Nalmpantis'in, iki ülke arasındaki hükümlü nakline yönelik anlaşma çerçevesinde cezasının geri kalan kısmını Yunanistan'da infaz edilmek üzere gönderileceği öğrenildi.Yunanistan'da meydana tren kazasında hayatını kaybeden makinist Nikos Nalmpantis'in babası Dimitrios Nalmpantis, Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesi kararı doğrultusunda Tekirdağ Cezaevi'nde bulunuyor.Yunanistan, Tekirdağ Cezaevi'nde uyuşturucu kaçakçılığı suçundan hükümlü olarak bulunan baba Dimitrios Nalmpantis'in Türkiye'den iade edilmesini istedi.Dimitrios Nalmpantis, hükümlü bulunduğu Tekirdağ Cezaevi'nden cezasının kalan kısmının infaz edilmesi için Yunanistan'a nakil olmak istediğine ilişkin dilekçe verdi.Adalet Bakanlığı'ndan edinilen bilgilere göre, baba Dimitrios Nalmpantis'in Türkiye'den Yunanistan'a nakline ilişkin verdiği dilekçesi Yunanistan Adalet Bakanlığı'na gönderildi.Yunanistan Adalet Bakanlığı'ndan cevap gelmesi halinde baba Dimitrios Nalmpantis'in Türkiye'den Yunanistan'daki bir cezaevine naklinin gerçekleştirileceği bildirildi.