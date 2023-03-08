İstanbul yine arızaya mahkum edildi! Vatandaşlar CHP zulmüne tepki gösterdi!

Verilen vaadleri yerine getiremeyen CHP’li İBB başkanı İmamoğlu, sorumsuzluklarına kaldığı yerden devam ediyor. M5 Üsküdar-Çekmeköy metrosunda en yoğun saatlerinde gecikmeler ve Altunizade metrosunda günlerdir bakım için bekleyen yürüyen merdivenler vatandaşı mağdur bıraktı.

CHP'li İBB'de aksaklıkların ardı arkası kesilmiyor. M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı'ndaki teknik bir arıza nedeniyle seferlerde aksaklık yaşanırken, duraklarda yoğunluk oluştu. Uzun süre giderilemeyen arıza nedeniyle vatandaşlar otobüslere yöneldi. Arızadan haberi olmayan vatandaşlar ise metro durağında beklemek zorunda kaldı. Uzun süreli gecikmeler yaşanmasından dolayı metro istasyonlarında yoğun kalabalık oluşurken işe ve okula geç kalanlar oldu.Sık sık arızalanması nedeniyle seferleri aksayan metrolar ve bakımları aksatılan yürüyen merdivenler, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Birçok vatandaş CHP'li İBB'ye tepkilerini sosyal medya aracılığıyla işte böyle duyurdu;