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Demirtaş'tan Akşener'e açık mektup: HDP'nin desteğiyle Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacaksın

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Altılı Masa'ya geri dönmesiyle birlikte masanın gizli ortağı olarak belirtilen HDP'nin de ittifaka dahil olup olmayacağı konusu merak ediliyordu. Terör soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Akşener'e yazdığı açık mektupta, Kılıçdaroğlu'nun HDP'nin desteğiyle seçilmesi durumunda Akşener'in Cumhurbaşkanı yardımcısı olabileceğine dikkat çekti.

Demirtaş'tan Akşener'e açık mektup: HDP'nin desteğiyle Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacaksın
Ekleme: 8.03.2023 - 17:05 Güncelleme: 8.03.2023 - 17:18 / Editör: Ozge Selin
Demirtaş'tan Akşener'e açık mektup: HDP'nin desteğiyle Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacaksın
HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e bir açık mektup yazdı. Demirtaş, Akşener'in 'HDP bizim olduğumuz masaya gelemez' sözlerine tepki göstererek, 'HDP'li seçmen olarak benim oyumu istiyor musunuz? Benim de oyumla Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı ve bakanlık koltuklarına oturacağınıza göre beni nasıl ikna etmeyi düşünüyorsunuz? Bu arada, yerel seçimlerde Millet İttifakının belediye başkanlarının kazanmasını sağlayan HDP oyları için 'istemem' demediğinizi de hatırlatırım.' dedi. Demirtaş, HDP'ye bakanlık tartışmaları üzerinden de Akşener'i eleştirdi, 'HDP'nin bakanlık isteği olmamasına rağmen bazı arkadaşlarınız 'HDP'ye bakanlık vermeyiz' diyerek biz HDP'li seçmenleri incitmiş, ötekileştirmişti. Şimdi bu arkadaşlarınız HDP seçmeninin oylarıyla bakanlık koltuklarına oturmaya adaylarsa bizi ikna etmeniz gerekmez mi?' ifadelerini kullandı.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ'TAN AKŞENER'E AÇIK MEKTUP

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in dün akşam Fatih Altaylı'nın programında yaptığı açıklamalar sonrası bir açık mektup yayınladı. Terör suçlarından tutuklu bulunan Demirtaş, sosyal medyadan yayınladığı açık mektupta Meral Akşener'i eleştirdi.

'BENİM OYLARIMLA CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OLACAĞINIZA GÖRE BENİ NASIL İKNA EDECEKSİNİZ?'

Demirtaş, Meral Akşener'in, 'Bizim olduğumuz yerde HDP olamaz.' sözlerine atıfta bulunarak şu ifadeleri kullandı:

Sayın Genel Başkan, bu durumda açık açık sormam gerekiyor:

HDP'li seçmen olarak benim oyumu istiyor musunuz? Benim de oyumla Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı ve bakanlık koltuklarına oturacağınıza göre beni nasıl ikna etmeyi düşünüyorsunuz? Bu arada, yerel seçimlerde Millet İttifakının belediye başkanlarının kazanmasını sağlayan HDP oyları için 'istemem' demediğinizi de hatırlatırım.

'HDP'YE 'BAKANLIK VERMEYİZ' DİYEN ARKADAŞLARINIZ HDP'NİN OYLARI İLE BAKANLIK KOLTUĞUNA OTURMAK İÇİN BİZİ İKNA ETMELİ'

İYİ Parti'nin, 'HDP'ye bakanlık verilemez' açıklamalarını da eleştiren Demirtaş, 'HDP'nin bakanlık isteği olmamasına rağmen bazı arkadaşlarınız 'HDP'ye bakanlık vermeyiz' diyerek biz HDP'li seçmenleri incitmiş, ötekileştirmişti. Şimdi bu arkadaşlarınız HDP seçmeninin oylarıyla bakanlık koltuklarına oturmaya adaylarsa bizi ikna etmeniz gerekmez mi?' dedi.

HDP İLE CHP ARASINDA SICAK TEMAS

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklanması sonrası ilk mesaj HDP'den gelmişti. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Kemal Kılıçdaroğlu'nu davet ederek, destek mesajı vermişti. CHP'den Özgür Özel de, HDP ile görüşüleceğini açıklamıştı.

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün akşam katıldığı canlı yayında, HDP'nin CHP ile görüşebileceğini ancak İYİ Parti'nin olduğu bir masaya asla gelemeyeceğini söyledi.

'CHP BİZİM OLDUĞUMUZ MASAYA ASLA GETİREMEZ'

Akşener, şu ifadeleri kullanmıştı:

O masada defalarca iddia edildiği gibi, o masada HDP yok. Mithat Hoca'nın söylediğine göre kendileri de ikrar ediyor. Zaman zaman HDP yöneticilerinden farklı söylemler oldu. Ben o söylemlerin her birini bu ucube sistem ateşine odun atmaktır dedim. Bu sağduyunun devam etmesi ve derinleşmesi gerekiyor. Bakanlık gibi alışveriş olması mümkün değil. Diyalog başka bir şeydir, CHP diyebilir, anlayışla karşılardım. 'Sizin oy oranınızla HDP'nin oyu farklı hadi size güle güle' deselerdi o masadan kalkardık. Alengirli işe karşıyım, dürüstlük ve açıklıktan yanayım. CHP, HDP ile görüşebilir bu net. Ama bize asla getiremez.
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