AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: En büyük risk önümüzde duran kuraklık endişesi

Türkiye küresel ısınmanın etkilerini gerçek anlamda yaşamaya başladı.Son yıllarda yağışların azalmasından dolayı barajlarda su kaybı artmaya devam ediyor.AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, kuraklık konusunu değerlendirdi.Bülent Turan, geçtiğimiz hafta Çanakkale Ziraat Odası başkanlığına seçilen Ufuk Ünver'i ziyaret etti.Çanakkale'nin sanayi, tarih, kültür ve turizm kenti olduğunu hatırlatan Bülent Turan, kentin aynı zamanda önemli bir tarım kenti olduğunu söyledi.Bölgede 115'ten fazla ürün üretildiğini, bunların içindeki 45'inin Türkiye'nin üretim hasılasında birinci sırada olduğunu dile getiren Turan, şöyle konuştu:Tarımı yatırımlarla daha profesyonel uygulamalarla daha da büyütmeyi bir hedef olarak önümüze koyuyoruz. Çanakkale net bir tarım kentidir. Tüm çalışmalarımızda, tüm yatırımlarımızda tüm kurumlarımızın bu tarım kenti vasfını koruyarak adım atması lazım. Köprümüz birçok alan için çok önemli bir yatırım oldu. Ancak biliyoruz ki köprümüz tarımın büyümesine, tarım ürünlerinin ihracatına vesile olursa daha da kıymetlidir. Genç çiftçilere destekler, TKDK destekleri, tarım yatırımları önemli. Tarım, şehrimizde de Türkiye’de de gelişen büyüyen bir iş alanı. En son tarımda 16,5 milyar dolar ihracatımız olmakla beraber, 11,5 milyar ithalatımız oldu. Bu rakamlara bakıldığında Türkiye net olarak tarım ürünleri ihracatı yapabilen bir ülke.Bülent Turan, Çanakkale'nin son dönemde coğrafi tescilli ürünleriyle de ön plana çıktığına işaret etti.Coğrafi işaretli ürünlerle beraber, pazarlama, markalaşma ve fuar çalışmalarının da önemli alanlar olduğunu ifade eden Turan, konuşmasını şöyle sürdürdü:Tarımın olmazsa olmazı sudur ancak tüm dünyada, ülkemizde de kuraklığa ilişkin ciddi uyarılar var. O yüzden tüm depoların, boru hatlarının, sulama tekniklerinin gözden geçirilmesi, israfın mutlaka gündem yapılıp uzak durulması gibi kuraklığa ilişkin tedbirlerin artırılması lazım. Hem bireysel anlamda hem kurumsal anlamda hem de tüm ülke genelinde kuraklığa karşı adımlar atmak zorundayız. Biliyoruz ki tarımdaki en büyük risk, tüm dünyada olduğu gibi önümüzde duran kuraklık endişesi. Bu nedenle doğru yatırımı, doğru ürünü üretmeyi, tarım sektörünün altyapısındaki bazı tedbirleri almayı önümüze koymak durumundayız. Kaliteli yem, kaliteli bitki de en büyük iddiamız olması gerekiyor. Çok büyük depremler yaşadık. Yaraları ivedilikle yaraları sarmak adına ilk gündemimiz deprem olmaya devam edecek.