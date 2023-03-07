  • USD: 18,88 - 18,91
  • EURO: 20,09 - 20,12
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Lider diplomasisi rahatsız etti! 'Batı, Erdoğan'ın görüşme ayarlamasına karşı çıkıyor

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politika Kurulu üyesi Prof. Dr. Çağrı Erhan, Rus Sputnik ajansına önemli açıklamalarda bulundu. Batılı ülkelerin Başkan Erdoğan'ın Putin ile Zelenski arasında bir görüşme organize etmesine karşı çıktığını söyleyen Prof. Dr. Çağrı Erhan, "ABD ve İngiltere, Putin ve Zelenski'nin Erdoğan'la görüşmesini, ortak fotoğraf vermelerini istemiyor. Azami düzeyde uzatılmış bir savaş istiyorlar. Ukraynalıların geleceğini ve barışı düşünmüyorlar" ifadelerini kullandı.

Ekleme: 7.03.2023 - 09:53 Güncelleme: 7.03.2023 - 09:56 / Editör: Ozge Selin
Lider diplomasisi rahatsız etti! 'Batı, Erdoğan'ın görüşme ayarlamasına karşı çıkıyor
Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politika Kurulu üyesi ve Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan, Rus Sputnik ajansına konuştu. Erhan, ABD ve İngiltere'nin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukraynalı mevkidaşı Volodimir Zelenski arasında bir görüşme organize etmesine karşı çıktığını söyledi.

Erhan, 'ABD ve İngiltere, Putin ve Zelenski'nin Erdoğan'la görüşmesini, ortak fotoğraf vermelerini istemiyor. Azami düzeyde uzatılmış bir savaş istiyorlar. Ukraynalıların geleceğini ve barışı düşünmüyorlar' dedi.

Lider diplomasisi rahatsız etti! 'Batı, Erdoğan'ın görüşme ayarlamasına karşı çıkıyor

MOSKOVA'DA ÜÇLÜ ZİRVE İDDİASI

Putin ve Zelenski'yle diyaloğu bulunan tek liderin Erdoğan olduğuna dikkat çeken Erhan, Başkan Erdoğan'ın iki ismi bir araya getirecek metotları bulacak güçte olduğunu, önemli olanın ortak fotoğraf değil, somut sonuçlar elde edilmesi olduğunu kaydetti.

Erhan'a göre ilk somut sonuçlar, ateşkesin sağlanması ve belki diplomatik pazarlığın ardından uzlaşmaya varılması olacak. Öte yandan Rus basınındaki bir diğer haberde ise Türkiye - Rusya - Suriye ilişkilerine yer verildi.

Rus basını, Şam rejimi lider Beşar Esad'ın mart ortasında resmi bir ziyaret için Moskova'ya gideceğini yazdı. Vedomosti gazetesi Esad'ın Vladimir Putin'le görüşme ihtimalinin bulunduğunu aktardı.

Habere göre görüşmede gündem maddelerinden biri de Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme süreci olacak. Bazı gözlemciler Esad'ın Moskova ziyaretinin Başkan Erdoğan'ın da katılımıyla üçlü bir zirveye dönüşme ihtimalinin bulunduğunu iddia etti.

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politika Kurulu üyesi Erhan ise 14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimlerden önce Erdoğan ile Esad arasında bir görüşme gerçekleşme olasılığının düşük olduğunu söyledi.

Lider diplomasisi rahatsız etti! 'Batı, Erdoğan'ın görüşme ayarlamasına karşı çıkıyor
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Cumhuriyet gazetesi Meral Akşener ile dalga geçti
Yeni kura takvimi belli oldu! İşte il il kura çekimi tarihleri
Lider diplomasisi rahatsız etti! 'Batı, Erdoğan'ın görüşme ayarlamasına karşı çıkıyor
Aslı Baykal: Kemal Kılıçdaroğlu başkan seçilirse Akşener'i yetkisizleştirir
Trakya'ya deprem göçü! Bölge tarihinin en büyük emlak hareketliliği
Kılıçdaroğlu'nun adaylığı FETÖ'cüleri de sevindirdi: Hakan Şükür'den 'hayırlı olsun' mesajı
HDP'nin davetine CHP'den olumlu yanıt: Görüşmemiz olasıdır
Aynı anda aynı ifadelerle aynı paylaşımı yaptılar: İmamoğlu ve Yavaş'tan Kılıçdaroğlu'na değil Akşener'e teşekkür
Yavaş ve İmamoğlu ile verilen pozu bekledi: Yüz ifadesi geceye damga vuran Akşener'den Kılıçdaroğlu paylaşımı
Demirtaş'tan Kılıçdaroğlu’na 'hayırlı olsun' mesajı: HDP’ye de bekliyoruz
Kapısını ilk çalan HDP oldu: Mithat Sancar'dan Kılıçdaroğlu'na ittifak çağrısı
Kılıçdaroğlu ile birlikte sahneye çıkan İmamoğlu ve Yavaş'ın asık yüzü dikkat çekti
Meral Akşener, adaylık duyurusu sonrası yemeğe katılmadı
Bakan Bilgin: Yarın geçici işçiler ile ilgili düzenlemeyi Meclise sevk edeceğiz
İYİ Parti Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını canlı yayınlamadı
Meral Akşener'in memnuniyetsizliği yüzünden okundu!
Altılı Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim mesajı: Tek gündemimiz deprem yaralarını sarmaktır
Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını açıkladı! Depremzedelere yeni destek: Borçlar siliniyor
Muhalefette kaos planı! Yavaş ve İmamoğlu'na resmi atama yapılmayacak
İstanbul için kaygan zemin uyarısı: Yüksek deprem riskli ilçeler açıklandı

İstanbul için kaygan zemin uyarısı: Yüksek deprem riskli ilçeler açıklandı

Saniyeler içinde yerle bir oldu: Geriye sadece toz bulutları kaldı

Saniyeler içinde yerle bir oldu: Geriye sadece toz bulutları kaldı

Rekabet Kurulu'ndan Twitter kararı: Elon Musk'a şok!

Rekabet Kurulu'ndan Twitter kararı: Elon Musk'a şok!

Ürküten görüntüler: Depremden sonra ortaya çıktı kimse nedenini bilmiyor

Ürküten görüntüler: Depremden sonra ortaya çıktı kimse nedenini bilmiyor

Derin denizlerde aranacak: Işığın olmadığı her yer didik didik edilecek

Derin denizlerde aranacak: Işığın olmadığı her yer didik didik edilecek

Nurdağı'nda fay hattının yakınındaki mezarlık bu hale geldi

Nurdağı'nda fay hattının yakınındaki mezarlık bu hale geldi