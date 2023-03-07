  • USD: 18,88 - 18,91
  • EURO: 20,09 - 20,12
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Başkan Erdoğan duyurmuştu! Detaylar belli oldu: 12 ay ödemesiz 60 ay vade

6 şubatta büyük bir felakete yol açan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Başkan Erdoğan, "Hayata Dönüş Kredisi"sini duyurmuştu. Esnaf ve sanatkara yönelik desteklerin detayları ise belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı, depremden etkilenen esnaf ve sanatkarlara 250 bin liraya kadar 12 ay ödemesiz, 60 ay vadeli, yarısını da Hazinenin ödeyeceği yüzde 7,5 faizli kredinin sağlanacağını duyurdu.

Ekleme: 7.03.2023 - 12:09 Güncelleme: 7.03.2023 - 12:35 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan duyurmuştu! Detaylar belli oldu: 12 ay ödemesiz 60 ay vade
Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan ve 'Hayata Dönüş Kredisi' adı verilen esnaf ve sanatkara yönelik desteğin detayları şekillendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan edinilen bilgilere göre, söz konusu destekten, depremde ağır hasara uğrayan Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye illeri ve tüm ilçeleri ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlar yararlanacak.

Destek paketi, depremden etkilenen il ve ilçelerde faaliyet gösteren esnafa işletme sermayesi ihtiyaçlarına yönelik finansman desteği sağlamak amacıyla oluşturuldu.

Destek paketine göre, esnaf ve sanatkarlara azami 250 bin liraya kadar 12 ay ödemesiz, 60 ay vadeli işletme kredisi verilecek. Kredi faiz oranı yüzde 7,5 olarak belirlenirken, kredinin yarısı Hazine ve Maliye Bakanlığı destekli olacak. Ödeme sıklığı,12 ay ödemesiz dönemi takiben 1, 3, 6 ay taksitli olacak. Mevcut kooperatif ortakları için Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri (ESKK) kefaleti, doğrudan kullandırımlar için banka lehine teminat alınacak.

KREDİ PAKETİ YIL SONUNA KADAR KULLANILABİLECEK

Kredi paketinin kullandırım koşulları da tespit edildi. Buna göre, depremde ağır hasara uğrayan ve 6 Şubat'tan önce vergi kaydı bulunan esnaf ve sanatkarlara kullandırım yapılacak.

Ödemesiz dönemde müşteri için tahakkuk edecek faiz, ödeme tablosu doğrultusunda sonraki yıl taksitlerine bölünerek vade boyunca tahsil edilecek.

Kredi limiti mevcut işletme kredisi şahıs üst limitine dahil olmayacak, ilave olarak tanımlanacak. Aynı zamanda Deprem İşyeri Alım veya Destek Kredisi kullanmış olan esnaf bu krediden faydalanamayacak.

Esnaflık faaliyeti şartı sadece kaydi olarak kontrol edilecek ve deprem nedeniyle geçici olarak faaliyetine ara verenler de krediden faydalanabilecek..

Esnaf ve sanatkarlar odası ve siciline kayıtlı şahıs firmalarına kullandırım yapılacak.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
CHP HDP ile görüşmeye hazırlanırken İYİ Partili Ağıroğlu’nun o konuşması akıllara geldi: ‘HDP varsa biz yokuz, razı değiliz’
CHP'lileri korkutan pazarlık: İşte altılı masada konuşulan milletvekili formülü
Yılmaz Özdil, Sözcü TV’den neden ayrıldığını açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 2 ili işaret etti: Boşaltılması gereken hastaneler var! 'Hatay'da su sıkıntısı' iddialarına yanıt...
Siyaset tarihinde kara leke! Ülkeyi böyle mi yönetecekler? Kirli pazarlıklar, ilkesiz duruş, büyük tezgah…
CHP yandaşı gazeteci o gün neler yaşandığını aktardı: Akşener 'yeter' diye bağırdı...
Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar...
Kılıçdaroğlu'nun adaylığı dünya basınında: Erdoğan'ı koltuğundan edecek karizmadan yoksun
Bakan Dönmez'den Karadeniz gazı açıklaması
Bloomberg, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını yorumladı
Cumhuriyet gazetesi Meral Akşener ile dalga geçti
Yeni kura takvimi belli oldu! İşte il il kura çekimi tarihleri
Lider diplomasisi rahatsız etti! 'Batı, Erdoğan'ın görüşme ayarlamasına karşı çıkıyor
Aslı Baykal: Kemal Kılıçdaroğlu başkan seçilirse Akşener'i yetkisizleştirir
Trakya'ya deprem göçü! Bölge tarihinin en büyük emlak hareketliliği
Kılıçdaroğlu'nun adaylığı FETÖ'cüleri de sevindirdi: Hakan Şükür'den 'hayırlı olsun' mesajı
HDP'nin davetine CHP'den olumlu yanıt: Görüşmemiz olasıdır
Aynı anda aynı ifadelerle aynı paylaşımı yaptılar: İmamoğlu ve Yavaş'tan Kılıçdaroğlu'na değil Akşener'e teşekkür
Yavaş ve İmamoğlu ile verilen pozu bekledi: Yüz ifadesi geceye damga vuran Akşener'den Kılıçdaroğlu paylaşımı
Demirtaş'tan Kılıçdaroğlu’na 'hayırlı olsun' mesajı: HDP’ye de bekliyoruz
İstanbul için kaygan zemin uyarısı: Yüksek deprem riskli ilçeler açıklandı

İstanbul için kaygan zemin uyarısı: Yüksek deprem riskli ilçeler açıklandı

Başkan Erdoğan duyurmuştu! Detaylar belli oldu: 12 ay ödemesiz 60 ay vade

Başkan Erdoğan duyurmuştu! Detaylar belli oldu: 12 ay ödemesiz 60 ay vade

Deprem sonrası Yeşilgöz’ün rengi değişti

Deprem sonrası Yeşilgöz’ün rengi değişti

Twitter Blue aboneleri 10 bin karakterlik tweet atabilecek

Twitter Blue aboneleri 10 bin karakterlik tweet atabilecek

Prof. Dr. Hasan Sözbilir son üç depremin '500 yılın en büyüğü' olduğunu söyledi

Prof. Dr. Hasan Sözbilir son üç depremin '500 yılın en büyüğü' olduğunu söyledi

Nurdağı'nda fay hattının yakınındaki mezarlık bu hale geldi

Nurdağı'nda fay hattının yakınındaki mezarlık bu hale geldi