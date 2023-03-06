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Merkez Bankası'ndan bankalara 'KKM' uyarısı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada TL mevduat/katılım fon hesabı kullanılarak açılan dönüşüm hesaplarının gerçek ve tüzel kişi Türk Lirası payı hesaplamasında dikkate alınmayacağı belirtildi.

Ekleme: 6.03.2023 - 11:25 Güncelleme: 6.03.2023 - 11:26 / Editör: Ozge Selin
Merkez Bankası'ndan bankalara 'KKM' uyarısı
TCMB ilave menkul kıymet tesis oranının ve yabancı para mevduat/katılım fonu yükümlülükleri için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık tutarı üzerinden tahsil edilecek komisyon tutarının belirlenmesinde kullanılan TL payı hesaplamasında değişiklik yaptı.

Merkez Bankası; "Bankalar nezdinden yapılan incelemelerde TL nakdi kredi kullanarak veya Hazine ve Maliye Bakanlığınca yürütülen Mevduat ve Katılım Hesaplarının Kur Artışların karşı desteklenmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı kapsamındaki kur korumalı mevduat/katılma hesaplarının kullanılma suretiyle bankamız tebliğleri kapsamında dönüşüm hesapları açıklığı tespit edilmiştir.

Bu çerçevede söz konusu uygulamalar ve TL mevduat/katılım fonu hesabı kullanılarak açılan dönüşüm hesapları gerçek ve tüzel kişi TL payının hesaplamasında dikkate alınmayacaktır" açıklamasını yaptı.
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