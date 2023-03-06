İyi Partili Ümit Dikbayır'dan Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na: Sizi biz seçtirdik

Türk siyaseti, son yılların en hareketli günlerini yaşıyor.CHP'nin başı çektiği 6 muhalefet partisinden oluşan Millet İttifakı, yaklaşık bir yıldır cumhurbaşkanı adayı belirlemeye çalışırken, beklenmedik gelişmeler meydana geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini aday olarak kulisleri sonrası, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 6'lı masadan ayrıldığını duyurdu. Bununla da yetinmeyen Akşener, cumhurbaşkanı adaylığında öne çıkardığı iki belediye başkanı Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na da kendisine destek vermeleri için çağrıda bulundu.Ancak hem Yavaş hem de İmamoğlu, Akşener'e destek vermenin aksine, genel başkanları Kılıçdaroğlu'nun yanında olduklarını açıkladı.Tüm bu gelişmeler tartışılırken, canlı yayına katılan İyi Partili Ümit Dikbayır, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na sitem ederek şunları söyledi:Sayın Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu, CHP rozetini taşıyor ama biz bizim belediye başkanlarımız biliyorduk. Emeğimiz var, seçmenimiz oy attı. Ben bunların görevlerine devam etmeli kısmını da doğru bulmuyorum.