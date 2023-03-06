Afet Yeniden İmar Fonu için kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu

Afet Yeniden İmar Fonunun Kurulması ile Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, bu fonun ilk kez kurulacağını belirterek, 'Bu kanun teklifinin amacı; doğal afetlerden dolayı zarar gören ve doğal afet bölgesi ilan edilen alanlarda imar, alt yapı ve üst yapı çalışmaları için gerekli kaynağın sağlanması. Bunun için, 'Afet Yeniden İmar Fonu' kurulacak. Bu fonun yapısı, işleyişi, kaynakları neler olacak maddelerde değerlendirilecek' dedi.Türkiye'nin bir deprem bölgesi olduğunu belirten Elitaş, 'Artık kentsel dönüşümün bundan sonra daha hızlı bir şekilde yapılması gerçeği ile karşı karşıyayız. Kurulacak bu fon yapılan çalışmalara katkı sağlayacak. Fon için bütçeden kaynak ayrılacak ve bağışlardan oluşacak' dedi.Elitaş, söz konusu yasal düzenlemeyi Hazine ve Maliye, İçişleri, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği, Tarım ve Orman ile Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlıkları bürokratları ile birlikte çalışacaklarını kaydetti.