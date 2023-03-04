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Kayıp Erva'dan 26 gün sonra acı haber: Cenazesi kimsesizler mezarlığında çıktı

Kahramanmaraş'ta, depremde çöken binanın enkazından 6 saat sonra sağ çıkarılmasının ardından bir daha haber alınamayan Mukaddes Erva Aktaş'ın (10) hayatını kaybettiği ve kimsesizler mezarlığına defnedildiği ortaya çıktı. Savcılık kararı ile mezardan çıkarılan Erva'nın cenazesi, babasına teslim edildi.

Ekleme: 4.03.2023 - 10:26 Güncelleme: 4.03.2023 - 10:31 / Editör: Ozge Selin
Kayıp Erva'dan 26 gün sonra acı haber: Cenazesi kimsesizler mezarlığında çıktıKahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde oturdukları apartmanın depremde çökmesi sonucu ailesiyle birlikte enkaz altında kalan Mukaddes Erva Aktaş, 6 saat sonra yaralı olarak çıkarıldı.

Ardından baba Abdullah Aktaş da yaralı çıkarılırken, annesi Ayşe Betül (30), kardeşi Zümra (4), halası Özlem Aktaş (22) hayatını kaybetti.

Komşuları tarafından yolda ambulansa teslim edilip, hastaneye kaldırılan Mukaddes Erva'dan bir daha haber alınamadı.

Depremin üzerinden 20 günü aşkın süre geçtikten sora Mukaddes Erva'nın, komşuları tarafından ambulansa teslim edildiği anların güvenlik kamerası görüntüsü de ortaya çıkmıştı.

Görüntüde birinin, Mukaddes Erva'yı yolda otomobilin arka koltuğunda kucağına aldıktan sonra yolun karşısındaki ambulansa götürüp, sağlık görevlilerine teslim ettiği görüldü.

Baba Abdullah Aktaş'ın günlerdir bulmak için çaba harcadığı kızı Mukaddes Erva'nın hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Kahramanmaraş'ta hastaneye kaldırıldıktan bir süre sonra yaşamını yitiren Mukaddes Erva'nın kimsesizler mezarlığına defnedildiği belirlendi.

Savcılık kararı ile mezardan çıkarılan Mukaddes Erva'nın cenazesi, babasına teslim edildi.

Kayıp Erva'dan 26 gün sonra acı haber: Cenazesi kimsesizler mezarlığında çıktı

Kayıp Erva'dan 26 gün sonra acı haber: Cenazesi kimsesizler mezarlığında çıktı

Kayıp Erva'dan 26 gün sonra acı haber: Cenazesi kimsesizler mezarlığında çıktı

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