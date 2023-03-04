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Görülmemiş olay! AFAD açıkladı: 1 ayda meydana gelen deprem sayısı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından bir ayda 13 bin artçı deprem meydana geldi. Açıklamada 6 aylık zaman diliminde kaydedilmesi beklenen 13 bin depremin 1 ayda gerçekleştiği belirtildi.

Ekleme: 4.03.2023 - 16:36 Güncelleme: 4.03.2023 - 16:37 / Editör: Ozge Selin
Görülmemiş olay! AFAD açıkladı: 1 ayda meydana gelen deprem sayısıKahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 45 bini aşarken bölgedeki artçı sarsıntılar da devam ediyor.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat-4 Mart tarihleri arasında 13 bin deprem meydana geldi.

6 aylık zaman diliminde kaydedilen deprem sayısının Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 1 ayda ulaşıldığı belirtildi.
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