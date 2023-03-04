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Beyaz Gazete
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Aslı Baykal'dan 6'lı koalisyona bomba: Gayrı milli ittifak dağıldı gitti

1 yıldır toplanan 6'lı koalisyon son toplantının ardından dağıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı masaya öneren ve 5 liderden olumsuz yanıt alan Meral Akşener kendisine bir dayatma olduğunu iddia ederek yaptığı bombardıman sonrası masayı yıktı. 6'lıya Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'dan flaş bir tepki geldi. Aslı Baykal, "İktidar yıprandığı için kendiliğinden iktidar olacaklarını düşünen tek ortak söylemi Erdoğan gitsin olan gayrı milli ittifak yumurta kapıya gelene dek milleti oyalayıp ortak Cumhurbaşkanı adayı bile çıkaramadan dağıldı giti." ifadelerini kullandı. Baykal, "CHP'nin 13 yılını harcayan kurnazlık siyaseti ustaları Türkiyenin de aylarını yıllarını heba ediyorlar." dedi.

Aslı Baykal'dan 6'lı koalisyona bomba: Gayrı milli ittifak dağıldı gitti
Ekleme: 4.03.2023 - 13:07 Güncelleme: 4.03.2023 - 13:11 / Editör: Ozge Selin
Aslı Baykal'dan 6'lı koalisyona bomba: Gayrı milli ittifak dağıldı gitti
Yuvarlak bir masa etrafında toplanıp dağılan 6'lı koalisyon 1 yılda yıkıldı. Koalisyonun büyük ortakları CHP ve İYİ Parti arasındaki soğuk savaş, 3 Mart 2023 itibariyele sıcak çatışmaya dönüştü.

AKŞENER MASAYI DAĞITTI KALKTI
Saadet Partisi ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilan edilmesinin akabinde Meral Akşener masadan çekildi.

'DAYATMA VAR' DEDİ MASAYI YIKTI
Her fırsatta Kılıçdaroğlu'nun adaylığını veto edip, CHP'li belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın önünü açan Akşener kamera karşısında geçerek bunu somut bir şekilde dile getirdi ve masayı devirdi.

Masadaki ortakları tarafından partisine bir dayatma olduğunu söyleyen Akşener, 'Boyun eğmeyeceğiz' diyerek CHP'yi de karıştırmak için Yavaş ve İmamoğlu'na benzer bir dayatmada bulundu.

YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NDAN YARIM AĞIZ RET
'Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na sesleniyorum. Milletimiz sizi göreve çağırıyor' ifadeleriyle 2 isme seslenen Akşener saatler sonra 2 isimden yarım ağızla da olsa ret yedi.

ASLI BAYKAL'DAN KOALİSYONA SERT SÖZLER
6'lı koalisyonun içine düştüğü duruma Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'dan flaş bir tepki geldi.

Aslı Baykal gayri milli ittifakın dağıldığını belirterek şunları yazdı;

'Bu ileriyi görememe ve ilkesizliği biz biliyorduk, Türkiyenin de vakitlice görmesi hayırlı oldu belki de. İktidara alternatif bir program oluşturamayan, iktidar yıprandığı için kendiliğinden iktidar olacaklarını düşünen tek ortak söylemi Erdoğan gitsin olan gayrı milli ittifak yumurta kapıya gelene dek milleti oyalayıp ortak Cumhurbaşkanı adayı bile çıkaramadan dağıldı giti.

CHP'NİN 13 YILINI HARCAYAN KURNAZLIK SİYASETİ...
CHP'nin 13 yılını harcayan kurnazlık siyaseti ustaları Türkiyenin de aylarını yıllarını heba ediyorlar.'

Aslı Baykal'dan 6'lı koalisyona bomba: Gayrı milli ittifak dağıldı gitti

CHP'DEN İSTİFA EDİP BOMBALAMIŞTI: SAĞ-SOL YOK MİLLİ GAYRİ MİLLİ VAR
CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, partiden istifa edip, 'Artık sağ-sol yok, milli-gayri milli var ve ben milli taraftayım' demişti.
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