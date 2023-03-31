Başkan Erdoğan'dan 7'li Koalisyon'a tepki!

Kilis'te depremzedelerle bir araya gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan iftar programında açıklamalarda bulundu.Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...Ramazanın en güzel yanlarından biri zengin fakiri ayrımı olmaksızın bir araya gelmek. İşte bu ayrımların kalktığı yer iftar sofrasıdır. Bizler ortak bir kaderi ortak bir geleceği de paylaşıyoruz. Diğerleri ne yaparlarsa yapsın, hangi sahte gündemlerin peşinde koşarlarla koşsun. Biz günümüzü deprem öncelikli gündemimizle geçiriyoruz.'YARALARI EN KISA SÜREDE SARACAĞIZ'11 vilayetin 11'ini de dolaşacağız. Depremzede kardeşlerimizli birlikte olacağız. Devletimizin tüm kurumlarını seferber ederek, her alanda sizlerin yanında olduk. Bakan arkadaşlarımızı süratle illerimizde görevlendirdik. Altyapı ve üstyapı sorunlarının çözümünü temin ettik. Kilis'te hayat eski düzenine kavuşuncaya kadar sizleri yalnız bırakmayacağız. Devlet, millet, sivil toplum sırt sırta vererek yaralarımızı en kısa sürede saracağız. Kilis'i eskisinden daha güçlü bir şekilde ayağa kaldıracağız.67 BİN KONUTUN YAPIM SÜRECİ BAŞLADIDeprem konutlarının inşası konusunda zemin etütleri biten yerlerde temelllerimizi atıyoruz. Depremzedeleri kendilerini içinde güvende hissedecekleri kalıcı konutlarına kavuşturmak istiyoruz.KÖY EVLERİ BAYRAMA YETİŞEBİLİRKöy evlerinin bir kısmını bayrama kadar yetiştirme durumumuz olabilir.Kilis'te 1643 afet konutu ve 2 bin 628 köy evi inşa edeceğiz. Şehrimizde yapılacak toplam mesken sayısı 4 bin 271'i buluyor.67 bin konutun yapım süreci başladı. En kısa sürede teslim edeceğiz. Yatay mimariden taviz vermiyoruz. Konutlar 3-4 katlı olacaktır.'BİR MASAYI İDARE EDEMEYENLER TÜRKİYE'Yİ İDARE EDEMEZ'Bir masayı idare edemeyenlerin 85 milyon Türkiye'yi idare etmesi beklenemez.Teröristlerle işbirliği yapanların benim milletime vereceği bir şey yoktur.