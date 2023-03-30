  • USD: 19,11 - 19,14
  • EURO: 20,72 - 20,76
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Haksız yere işten çıkartıldığını iddia eden işçi: CHP meğer emekçinin düşmanıymış

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nde çalışırken haksız yere işten çıkarılan mağdur işçi Numan Büyükhan CHP’yi protestoya devam edeceğini söyledi. Büyükhan: Emekçinin yanında zannettiğim parti meğerse emekçi düşmanıymış

Haksız yere işten çıkartıldığını iddia eden işçi: CHP meğer emekçinin düşmanıymış
Ekleme: 30.03.2023 - 09:21 Güncelleme: 30.03.2023 - 09:30 / Editör: Ozge Selin
Haksız yere işten çıkartıldığını iddia eden işçi: CHP meğer emekçinin düşmanıymış
SABAH'ın haberine göre; Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ndeki işinden haksız yere çıkarılan 3 çocuk babası Büyükhan, Ankara'daki eylemine parası kalmadığı için son vermek zorunda kalmıştı. Cebinde kalan son parasıyla Tekirdağ'a dönen Büyükhan'ın haksızlığını gidermek için CHP'den hala bir ses çıkmadı. CHP'nin önünde günlerce yaptığı eylemde bir sonuç alamayan Büyükhan, işten çıkarıldığı için kredi çekemediğini ama pes etmeyeceğini söyledi.

'Gerekirse tefeciye gideceğim ve CHP Genel Merkezi önündeki protestomu kaldığım yerden sürdürmek için Ankara'ya döneceğim. Beni bu duruma düşürdüler ama hala ne arayan var ne de soran. Kılıçdaroğlu hani ayırım gözetmeden hakkı gasp edilen herkesle görüşecekti? Emekçinin yanında zannettiğim bu parti emekçi düşmanıymış' diye konuştu.

Büyükhan, 'adalet yürüyüşü' ile Ankara'ya gelip CHP Genel Merkezi önünde protesto eylemine başlamıştı. Bu süre içinde genel merkezden hiçbir muhatap bulamayan Büyükhan'a 'Seçim öncesi bu şekilde davranıp partiye zarar verme, seninle görüşecekler' mesajı iletilmişti. Ancak günler geçmesine rağmen aranmayan Büyükhan, parası kalmadığı için Tekirdağ'a dönmek zorunda kalmıştı.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Fatih Erbakan'dan Karamollaoğlu'na Kılıçdaroğlu tepkisi: Spikerliğini yapacak hale geldi
Beyaz Saray alarma geçti: Biden'den Netanyahu'ya özel mesaj
CHP'li Karşıyaka Belediyesi işçileri, maaşlarını alamayınca iş bıraktı! Sokaklar çöple doldu
ÖSYM'den deprem bölgesindeki 4 il için yeni sınav kararı
İstanbul için çalışanlar var! İBB'nin yapmaktan vazgeçtiği Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nı bakanlık tamamladı
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Akşener'e sert tepki! 'Bunu tonlarca “rezene çayı” içerek bile hazmetmek mümkün değildir…'
Finlandiya'nın NATO yolu için gözler TBMM'de! Fin basınından dikkat çeken analiz: İsveç için çare Erdoğan
MGK bugün toplanıyor: Masada üç önemli konu var
İyi Parti'den CHP'ye ortak liste cevabı
Al-Monitor: Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce olmadan kazanamaz
Haksız yere işten çıkartıldığını iddia eden işçi: CHP meğer emekçinin düşmanıymış
Muharrem İnce kibarca sepetlediği Kılıçdaroğlu'nun arkasından sert konuştu: Sokağa kim çıkamayacak göreceğiz
Kılıçdaroğlu 'Sana söz' dedi tam tersini yaptı! 15 bin kişiyi işinden etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı!
Başkan Erdoğan'dan Akşener'e tepki! 'Biz yapıyoruz dersek yaparız!'
Enver Aysever Halk TV'deki FETÖ ağını deşifre etti: Ekrem Açıkel'i kanala getiren İsmail Küçükkaya'dır
Londra'da KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a saldırı girişimi
T10x Togg kura sonuçları belli oldu! Yerli otomobil çekiliş sonuçları ne zaman, saat kaçta yayımlanacak?
İnce Kılıçdaroğlu görüşmesine 'FOX TV' ayarı! İnce'nin 'Terörle mesafe' göndermesini kırptılar...
Bakan Dönmez duyurdu: Akkuyu'ya 27 Nisan'da nükleer yakıt geliyor
30 Mart hava durumu: Hem kar hem de sağanak etkili olacak!

30 Mart hava durumu: Hem kar hem de sağanak etkili olacak!

Güneş fırtınası 2.8 milyon kilometre hızla Dünya’yı vuracak: İletişim araçları ve elektronik aletler etkilenebilir

Güneş fırtınası 2.8 milyon kilometre hızla Dünya’yı vuracak: İletişim araçları ve elektronik aletler etkilenebilir

Sucuk yerine ot yediriyorlar: Gıda Denetçileri Derneği hileli olanları tek tek tespit etti

Sucuk yerine ot yediriyorlar: Gıda Denetçileri Derneği hileli olanları tek tek tespit etti

Eğitime kar engeli! İşte eğitim öğretime ara verilen il ve ilçeler

Eğitime kar engeli! İşte eğitim öğretime ara verilen il ve ilçeler

Silivri açıklarında yakalandı! 'Canavar gibi ama değil'

Silivri açıklarında yakalandı! 'Canavar gibi ama değil'

Emeklilik başvurusu yapacak EYT'liler dikkat: Son gün 31 Mart

Emeklilik başvurusu yapacak EYT'liler dikkat: Son gün 31 Mart